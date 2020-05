Selvom både drabssigtede norske rigmand Tom Hagen og en anden mistænkt mand i 30'erne er blevet løsladt, så fastholder norsk politi teorien om, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i parrets hjem Sloraveien i Lørenskog.

Det oplyser de søndag i en pressemeddelelse.

»Politiet mener fortsat, at boligen i Sloraveien er åsted for et mord. Der er stadig flere efterforskningstrin, der skal tages, og fortsat adgang til boliger og andre ejendomme er derfor centralt for efterforskningen,« udtaler anklager Haris Hrenovica.

Fredag blev den drabssigtede ægtemand Tom Hagen løsladt fra sin varetægtsfængsling, efter han fik medhold i, at beviserne mod ham ikke var tunge nok til at holde ham bag tremmer.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Han er dog fortsat sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen.

Lørdag blev en mistænkt mand i 30'erne så også løsladt. Han blev ellers pågrebet torsdag og sigtet for drab eller medvirken til drab. Lørdag eftermiddag blev den sigtelse dog ændret til bortførelse.

Politiet mener derfor stadig, at de begge to har en rolle i sagen om Anne-Elisabeth Hagen.

»Anklagen mod manden i 30'erne blev ændret på baggrund af de oplysninger, der blev leveret i forhørene. Politiet mener fortsat, at vi står over for et mord, men fordi forskellige mennesker kan have haft forskellige roller, vil det være aktuelt med andre sigtelser for andet end mord. Vi mener stadig, at manden i 30'erne har en rolle i sagen,« siger anklager Haris Hrenovica.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog øst for Oslo. Foto: Terje Pedersen Vis mere Hagen-parrets hjem i Lørenskog øst for Oslo. Foto: Terje Pedersen

Politiet har tidligere bekræftet, at de bekendt med den mistænkte mands erfaring med IT og kryptovaluta, ligesom han skulle have en relation til Tom Hagen.

Senest kunne norske NRK gennem anonyme kilder fortælle, at de mistænkte skulle have mødtes mindst ti gange.

Politiet oplyser desuden søndag, at de ikke kan give yderligere detaljer i sagen af hensyn til den videre efterforskning.

De bekræfter dog, at kryptovaluta har været et tema i afhøringerne.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra hjemmet i Lørenskog 31. oktober 2018. Samme dag kontaktede Tom Hagen politiet, da han kom hjem fra arbejde.

Politiet formodede i første omgang, at hun var blevet bortført, da familien modtog et krav om løsesum på ni millioner euro i kryptovaluta.

Siden har politiet ændret hypotese og mener, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

De slår søndag fast, at de seneste dages udvikling i sagen ikke har ændret på hypotesen om, at milliardærfruen er blevet dræbt.