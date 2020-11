Den drabssigtede milliardær slettede ikke to telefonopkald, som politiet hidtil har hævdet i norsk drabssag.

Norsk politi har tilsyneladende mistet et central bevis i sagen mod Tom Hagen, der er sigtet for drab og medvirken til drab på sin hustru.

Politiet har i lang tid anklaget Tom Hagen for at have slettet to telefonopkald til hustruen - Anne-Elisabeth Hagen - på dagen, hvor hun forsvandt.

Det viser sig nu ikke at passe.

Det bekræfter politiinspektør Agnes Beate Hemiø fra politidistrikt øst ifølge VG.

Politiet har i løbet af den over to år lange efterforskning lagt et stort arbejde i at fastlægge en tidslinje, som skal hjælpe med at opklare drabssagen.

I den forbindelse har politiet brugt en række elektroniske beviser, heriblandt telefonsamtaler og sms-beskeder.

Udskrifter fra Anne-Elisabeth Hagens telefon har vist, at Tom Hagen ringede til sin hustru klokken 10.06 og 10.07 den 31. oktober 2018 - dagen, hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Tom Hagen brugte en ældre Nokia-telefon, hvor politiet ikke har været i stand til at finde data om opkaldene.

Derfor har politiet påstået, at Tom Hagen har slettet opkaldene i et forsøg på at skjule sine spor.

Tom Hagen blev anholdt 28. april i år, og da politiet fremstillede ham for retten, blev telefonbeviset ifølge VG brugt som et af de centrale beviser for at få Tom Hagen varetægtsfængslet. Tingretten afgjorde, at beviserne var tilstrækkelige, og Tom Hagen blev fængslet.

Hagens forsvarsadvokat ankede dog afgørelsen og fik medhold. Politiet krævede siden Tom Hagen varetægtsfængslet ved en anden retsinstans - Eidsivating lagmannsret.

Her mente man, at bevismaterialet var for tyndt og Tom Hagen blev løsladt.

Nu viser det sig, at den ældre Nokia-telefon automatisk sletter opkald, og dermed har politiet har begået en fejl i efterforskningen.

- Det er rigtigt, at det i forbindelse med en begæring om varetægtsfængsling i april 2020 blev anført som mistænkeligt, at to opkald, som optrådte på den sigtedes trafikdata, ikke optrådte på opkaldsloggen på telefonen, siger Agnes Beate Hemiø ifølge VG.

- Resultatet af de tekniske undersøgelser viser, at opkaldene ikke er slettet af den sigtede, tilføjer hun.

/ritzau/