Politiet i Norge er bekymret efter det endnu ikke har modtaget tegn på liv fra den kidnappede 68-årige Anne-Elisabeth Hagen, som er hustru til milliardæren Tom Hagen.

Den 11. februar kunne norsk politi fortælle, at kidnapperne havde fremlagt et forslag til, hvordan de kunne bevise, at Anne-Elisabeth Hagen var i live. Men fire dage senere er der stadig ingen kontakt.

»Det bekymrer os. Først og fremmest fordi det har været et budskab fra familien hele tiden, at de ønsker livsbevis for at komme videre. Samtidig erkender vi, at dette kan tage tid, og derfor er det ikke nødvendigvis alarmerende,« siger Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

Kidnapperne ville sende beviset via en krypteret envejs-platform efter Tom Hagen havde krævet et tegn på, at hustruen var i live, inden han ville betale løsesummen.

Men da det endnu ikke er kommet opfordrer politiet til, at man ikke skal lade sig friste og forsøge at lege detektiv, hvorfor politiet heller ikke vil afsløre, hvilken platform kidnapperne kommunikerer på.

Det norske politi vil heller ikke fortælle, hvor mange personer, der allerede har blandet sig i kommunikationen mellem familien og kidnapperne.

Dog finder politiet det nødvendigt at komme med opfordringen til ikke at blande sig, da det kan skabe udfordringer for både politiet og fritids detektiverne.

Politiet afslører også , at der er kommet svar på nogle af DNA-prøverne fra huset, hvor Anne-Elisabeth Hagen blev kidnappet, men at de stadig venter på svar fra de nyeste prøver.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Foto: Police handout

Tommy Brøske siger, at han håber og tror, at de spor, der er indsamlet, vil have betydning i sagen, og at de i bedste fald kan føre til en identificering af en eller flere af de involverede.

Tom Hagen er en af Norges rigeste mænd, og hans kone Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra deres hjem i Sloraveien i Lørenskog, Norge, om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor.

Politiet har indtil videre ingen mistænkte, og har rådet Hagen-familien til ikke at betale løsepenge, før de har modtaget et bevis på, at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Den formodede løsesum er på ni millioner euro, svarende til 67 millioner danske kroner.