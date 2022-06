Lyt til artiklen

En 43-årig mand er blevet sigtet for terror, to mord og flere drabsforsøg efter angrebet i Oslo natten til lørdag.

Men nu melder det norske politis sikkerhedstjeneste (PST), at de mener, flere har stået bag masseskyderiet.

Det skriver det norske medie TV 2.

Samtidig melder de, at de aktivt leder efter bestemte personer.

»Jeg kan naturligvis ikke komme ind på hvem, men vi har folk i vores fokus, som vi mener har været involveret i terrorhandlingen. De mennesker er det, vi går efter,« siger PST-chef Roger Berg til mediet.

Han vil dog ikke komme nærmere ind på, om personerne befinder sig i Norge eller hvor mange personer, det drejer sig om.

Han peger også på, at selve gerningen er ved at blive efterforsket af politiet. Indtil videre har manden nægtet at lade sig afhøre. Han frygter nemlig, at optagelser under afhøring manipuleres.

Den 43-årige er nordmand af iransk afstamning og hedder Zaniar Matapour. Han blev anholdt natten til lørdag klokken 01.19, fire minutter efter de første skud på natklubber i Oslo.

På de fire minutter blev to mænd – den ene i 50'erne, den anden i 60'erne – dræbt og 21 såret. Politiet efterforsker indtil videre sagen som et islamistisk motiveret terrorangreb.

Matapour er kendt af politiet og har siden 2015 været i den norske efterretningstjenestes søgelys, fordi der var tegn på, at han kunne være blevet radikaliseret.

Skyderiet fandt blandt andet sted på London Pub, kendt som et sted for LGBT-personer.

PST har onsdag også justeret trusselsniveauet i Norge ned fra niveau 5 til niveau 4. Trusselsniveauet er stadig højere, end det var før skyderiet.