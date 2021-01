Norsk politi har onsdag delt en video, som giver et helt unikt indblik i de første timer efter det dødelige jordskred i Gjerdrum.

I det cirka tre minutter lange videoklip ser man, hvordan politiet fra deres helikopter forsøger at lokalisere skredofre.

Redningsaktionen sker i tæt samarbejde med redningsmandskabet ombord på helikopteren 330-skvadron Sea King, som havde til opgave at hente berørte borgere ud fra skredområdet.

»Der sidder to personer på et hustag og kigger mod os. Det ser også ud som om, der ligger en person i klemme. Muligvis omkommet,« kan man blandt andet høre en kvinde i politihelikopeteren kommunikere til redningshelikopteren i videoklippet.

På videooptagelserne fra det varmesøgende kamera, kan man tydeligt se et omrids af to personer. Vis mere På videooptagelserne fra det varmesøgende kamera, kan man tydeligt se et omrids af to personer.

330-skvadron Sea King bevæger sig herefter i retning af de pågældende personer, men har tilsyneladende svært ved at lokalisere dem.

I hvert fald kan man igen høre kvindestemmen fra politihelikopteren, som denne gang siger: »Det er et hustag, som er gået i stykker. Der sidder to personer, men de er nok lidt skjult for jer, så i skal flyve længere frem.«

Kort efter er der gode nyheder fra redningshelikopteren: De to personer er lokaliseret.

Opgaven er dog på daværende tidspunkt ikke helt forbi.

Politiet kunne ved hjælp af et varmesøgende kamera lokalisere skredofre, som redningshelikopteren herefter kunne flyve ned for at hente. Foto: NTB Vis mere Politiet kunne ved hjælp af et varmesøgende kamera lokalisere skredofre, som redningshelikopteren herefter kunne flyve ned for at hente. Foto: NTB

»Jeg vil gerne have, i tjekker, om der ligger en tredje person, som er kommet til skade. Det ser sådan ud på varmekameraet,« lyder de fra politihelikopteren, som tilføjer:

»Der er i alt tale om tre personer. En er omkommet eller alvorlig tilskadekommen.«

I samarbejde formåede henholdsvis politi og redningsmandskabet på skrednatten 30. december at redde ti tilskadekomne personer op, som alle efterfølgende blev sendt på sygehuset.

Jordskreddet rev i alt ni bygninger og 31 boenheder med sig.

I alt ni bygninger og 31 boenheder blev revet med i jordskreddet. Foto: GORM KALLESTAD Vis mere I alt ni bygninger og 31 boenheder blev revet med i jordskreddet. Foto: GORM KALLESTAD

Politiet oplyste i løbet af 30. december, at der var i alt 26 personer, som der ikke var gjort rede for. Tallet blev dog gradvist nedjusteret til 10.

I dagene efter skreddet arbejdede politi og redningsmandskab døgnet rundt i håb om at finde de ti savnede personer i livet. Sådan gik det desværre ikke.

Syv af de ti savnede er efterfølgende blevet fundet og bekræftet omkommet i skreddet, mens i skrivende stund fortsat ikke er lykkedes at lokalisere de sidste tre personer. Tirsdag var politiet dog ude at opluse, at der ikke længere er håb for at finde nogen i live.

I alt blev omkring 1.000 personer i nærheden af skredområdet evakueret. Myndighederne arbejder lige nu hårdt på at afgøre, hvornår de kan flytte hjem igen. For mange kan det dog tage op til et år.