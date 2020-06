Norsk politi har gjort, hvad de kalder for 'nye, relevante fund' i Anne-Elisabeth Hagen-sagen.

Milliardærfruen var 69 år, da hun 31. oktober 2018 forsvandt sporløst fra sit hjem på Sloraveien i Lørenskog.

Siden er hendes mand, Tom Hagen, blevet anholdt og sigtet for at stå bag - eller være medvirkende til - drabet på hans egen hustru.

Og det er i kølvandet på denne anholdelse, at norsk politiet oplyser, at de har gjort de 'nye' og 'relevante' fund. Det skriver VG, der har talt med anklager Haris Hrenovica.

Tom Hagen er sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen, Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

»Jeg kan bekræfte, at politiet har gjort fund, som, vi mener, kan være relevante for at belyse sagen yderligere,« siger anklageren til det norske medie.

Det er første gang siden varetægtsfængslingen af Tom Hagen, at VG har fået grønt lys til et interview med politiet om sagen.

Ifølge Haris Hrenovica er politiets tese om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt, ikke er blevet svækket, selvom de - trods sigtelsen - har været nødsaget til at løslade Tom Hagen.

Anklageren vil dog ikke udtalte sig om, hvorvidt tesen så er blevet styrket.

Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Terje Pedersen

Han siger til VG, at selvom politiets hovedhypotese er, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt, har de ikke opgivet muligheden for, at hun kan være blevet kidnappet.

»Drabshypotesen er stadig den, som underbygges bedst i forhold til beviserne. Vi har ikke opgivet kidnapningshypotesen - den arbejder vi stadig med - men det er beviserne, som i sidste ende styrer styrken af hypotesen,« siger anklageren.

Tom Hagen nægter sig skyldig i både drab og medvirken til drab på Anne-Elisabeth Hagen. Han påstår, at han ikke har noget at gøre med hendes forsvinden.

Anne-Elisabeth Hagens familie har den seneste tid udtrykt sig kritisk om politiets arbejde.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

De mener, at politiet spilder tiden ved at forfølge mistanken om, at Tom Hagen skal have haft en finger med i spillet i den verdensomtalte forsvindingssag. Blandt andet har et af ægteparrets tre børn udtalt bekymring for, om politiet reelt leder efter moderen.

Til dette siger Haris Hrenovica følgende:

»Politiet har ikke gjort andet siden forsvindingssagen end at lede efter Anne-Elisabeth Hagen. Det er en prioriteret opgave i efterforskningen. Vi har folk, der fokuserer på netop dette,« siger han og påpeger, at han ikke har lyst til at give yderligere detaljer til efterforskningsarbejdet.

Udover Tom Hagen er en 30-årig mand, der af norske medier er blevet døbt 'kryptomanden', sigtet i sagen. Han blev - ligesom Tom Hagen - sigtet for drab, men politiet har dog siden ændret sigtelsen til medvirken til grov frihedsberøvelse.

Han nægter sig ligeledes skyldig.