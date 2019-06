Hvor politiet tidligere har arbejdet ud fra en teori om, at den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen for knap otte måneder siden blev kidnappet, har man nu ændret retning.

Politiet mener dog fortsat, at hun har været offer for en forbrydelse. En meget alvorlig forbrydelse:

»Det er mest sandsynligt, at hun har været udsat for en strafbar handling, men vi anser det mindre sandsynligt, at vi står over en kidnapning med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er ændret til drab,« oplyser politinspektør Tommy Brøske på et pressemøde om sagen onsdag middag.

Til det norske medie VG forklarer han videre, at politiet mener, gerningsmændene med vilje kan have fået det til at se ud som om, kvinden var blevet kidnappet - for at dække over den virkelige forbrydelse:

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Police handout Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Police handout

»Vi tvivler på, at det er en kidnapning, men at man har ønsket at skabe et indtryk af, at det netop er det, det drejer sig om,« forklarer han.

Årsagen til, at man er gået væk fra teorien om, at den 69-årige Anne-Elisabeth Hagen blev kidnappet fra sit hjem i Lørenskog nær Oslo, skyldes flere ting, forklarer Tommy Brøske på pressemødet.

Blandt andet skyldes det, at man ikke har fået livstegn fra hende - selvom man gentagne gange har bedt de formodede gerningsmænd om det.

Derudover har kommunikationen med de formodede gerningsmænd været 'stærkt begrænset', hvilket ifølge politiet kan indikere, at de ikke har særligt opsatte på at få de løsepenge, de havde bedt om.

238 dage er nu gået, siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem.

Efter sagen kom frem i offentligheden i januar, forklarede politiet, at man frygtede, at kvinden, der er gift med en af Norges rigeste mænd, var blevet kidnappet, da der i huset blev fundet en seddel med et krav om løsepenge.

Siden har politiet ledt, søgt og bedt om hjælp for at finde hende.

Men uden held.

På onsdagens pressemøde fortalte politiinspektør Tommy Brøske videre, at man ikke ønsker at kommentere, om der er nogle sigtede eller mistænkte i sagen.

Han forklarede dog, at man fortsat har en ambition om at opklare sagen.

»Der er sikret spor, naturligvis. Men jeg kan på nuværende tidspunkt ikke gå mere konkret ind på, om det er tekniske spor, og om de vurderes som vigtige i sagen,« forklarede han.

Videre fortalte han, at man mener, det er 'meget lidt sandsynligt', at den forsvundne kvinde endnu er i live.

Man har dog ikke bevis for det modsatte, understregede han.

Politiet har tidligere oplyst, at man mener, Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem i tidsrummet mellem klokken 9.15 og 13.30 den 31. oktober sidste år.

Årsagen til, at politiet har indsnævret det til det tidsrum, er, at det sidste sikre livstegn fra hende var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14.

Hendes mand, Tom Hagen, var taget på arbejde omkring klokken 9.00 den morgen, og han var tilbage i parrets hjem klokken 13.30.

På det tidspunkt var hans hustru forsvundet.