Gravide kvinder synes at have en let øget risiko for at blive alvorlige syge, hvis de bliver smittet med covid-19.

Så klar er meldingen fra Preben Aavitsland, der er overlæge ved National Institute of Public Health.

Det fortæller han i et interview med det norske medie Dagbladet.

»Der er interessante fund om et vigtigt emne, der berører mange. Gravide kvinder ser ud til at have en let øget risiko for mere alvorlig sygdom, hvis de først smittes, især hvis de også har diabetes, forhøjet blodtryk, er overvægtige eller er ældre.«

Overlægen opfordrer derfor de gravide kvinder til at være forsigtige. Opfordringen kommer på baggrund af nogle undersøgelser, der er udført af en forskningsgruppe.

Preben Aavitsland er ikke i tvivl om, hvordan gravide kvinder skal forholde sig til den nye viden.

»Gravide kvinder skal være omhyggelige med at følge infektionsvejledningen.«

Dagbladet skriver ligeledes, at gravide kvinder oplever symptomer sjældnere end kvinder, der ikke er gravide. Det kan eksempelvis være feber eller muskelsmerter.

National Institute of Public Health skriver, at det er forfatterne bag undersøgelsen, der konkluderer den let øget risiko hos gravide kvinder.

Det norske folkesundhedsinstitut oplyser, at de følger den internationale udvikling af viden om covid-19 gennem offentliggjort litteratur og resuméer fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Det Europæiske Agentur for Kommunikationssygdomsbekæmpelse (ECDC) og søsterinstitutter.

Preben Aavitsland vil ikke medtage graviditet som en risikofaktor for alvorlig sygdom i covid-19 infektion. Ikke endnu i hvert fald.

»Der er stadig en vis usikkerhed her, så vi vil følge udviklingen i forskningen nøje.«