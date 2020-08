Ligesom i Danmark vælger mange nordmænd at besøge turistattraktioner i hjemlandet under coronapandemien. Og det kan mærkes på en ærgerlig måde.

I hvert fald på den naturskønne øgruppe Lofoten, der er et af Norges mest populære turistattraktioner.

Som følge af de mange indlandsturister har øen oplevet et stigende antal af festglade unge, problemer med skrald, kritiske toiletforhold og telte i forbudte områder.

Det skriver norske Børsen.

»Det kræver ekstra meget arbejde af os at holde det rent og nydeligt. Vi har bygget en god infrastruktur for turisterne og opsat flere mobile toiletter, men det har vist sig ikke at være nok,« siger Frank Johnson, borgmester i Vågan, der er en del af Lofoten, til mediet.

Han tilføjer, at flere af øens beboere også har været mærket af den stigende turisme.

»Der har været nogle episoder, hvor 15-20 norske unge har sat telte op på steder, hvor det er forbudt. Det har holdt borgere vågne om natten. Jeg kan godt forstå, at borgerne har oplevet det som problematisk.«

Frank Johnsen påpeger, at man er glad for de mange turisters besøg, da disse også bidrager til øens butikker og virksomheder.

Ikke desto mindre vil de dog være ekstra opmærksom på turisternes adfærd og opførsel af hensyn til øen og dens beboere.

Således har flere byer allieret sig med et privat sikkerhedsfirma, der i højere grad skal udøve kontrol med situationen på øgruppen.

Den norske statsminister Erna Solberg har som følge af coronakrisen opfordret norske statsborgere til at planlægge deres ferie inden for Norges grænser.

Netop derfor oplever Lofoten flere norske turister denne sommer.

Ifølge Johns Hopkins University har Norge i skrivende registreret 9.240 coronasmittede og 255 coronarelatetede dødsfald.