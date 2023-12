Normalt er den norske øgruppe Lofoten kendt for sine kridhvide strande, azurblåt vand og betagende klipper.

Men den idylliske tilværelse bliver nu hamret i jorden af en nyåbnet fiskeoliefabrik, som har efterladt byen Værøy indhyllet i en uudholdelig stank.

En af dem, der oplever det ekstraordinære udslip er May Kirsti Helmersen, der bor i området.

Over for B.T. beskriver hun det som et regulært mareridt, der er gået ud over hendes helbred:

»Det lugter fælt herude, og det gør mig syg. Der er udslip i klipperne og i tangen,« siger May Kirsti Helmersen

Også Asbjørn Myklebust på 72 år, der bor i kommunen, fortæller til Dagbladet om sansekatastrofen, som har ramt det lille norske samfund.

Lofoten Biomarine A/S har for nylig åbnet en fiskeoliefabrik i kommunen og fortæller selv, at fabrikken skulle være en nul-udledninsgfabrik uden lugt, siger Myklebust til Dagbladet.

Det var tilsyneladende at love mere, end de kunne holde. For hele to gange har fabrikken været arnestedet for et ildelugtende udslip i naturen, husker han.

Et udslip af fiskeolie fra Lofoten Biomarine A/S fabrikken i Norge lugter, så dårligt at en beboer er blevet syg. Foto: May Kirsti Helmersen. Vis mere Et udslip af fiskeolie fra Lofoten Biomarine A/S fabrikken i Norge lugter, så dårligt at en beboer er blevet syg. Foto: May Kirsti Helmersen.

Den 72-årige fortæller, at der er tale om en fedtet, gul grød med en ekstrem stank, som breder sig i lokalområdet.

Da Myklebust blev spurgt om, hvordan grøden egentlig lugtede, var der ingen tvivl.

»Du forstår ikke, hvor slemt det er. Det kan lugte af rådden levertran,« siger han.

Han mener, at fabrikken har vist ringe vilje til at rydde op efter sig selv, men anerkender, at der er kommet mandskab til at rydde udslippet op.

Formanden for Lofoten Biomarine A/S, Tommy Torvanger, fortæller omvendt, at fabrikken stoppede produktionen lige så snart, de blev bekendt med udslippet, siger han til Avisa Nordland, som var de første til at beskrive udslippet.

Et udslip af fiskeolie fra Lofoten Biomarine A/S fabrikken i Norge lugter, så dårligt at en beboer er blevet syg. Foto: May Kirsti Helmersen. Vis mere Et udslip af fiskeolie fra Lofoten Biomarine A/S fabrikken i Norge lugter, så dårligt at en beboer er blevet syg. Foto: May Kirsti Helmersen.

Han forklarer, at fabrikken er i slutfasen af at være færdigbygget, og at udslippet kom på grund af en fejl i produktionen.

Ifølge Tommy Torvanger er det kun fiskeolie, der er røget ud, som heldigvis ikke skader fugle- og dyrelivet.

Det er heldigvis ikke mange personer, udslippet berører, da der kun findes en håndfuld huse og virksomheder i området.