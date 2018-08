Det kan få storpolitiske følger, at Norges fiskeriminister, Per Sandberg, har fået en ny kæreste, skriver nettavisen.no.

For landets statsminister, Erna Solberg, har kaldt Per Sandberg, der ud over sin ministertitel er næstformand i det indvandrerkritiske parti Fremskrittspartiet til samtale. Hun skal beslutte, om Sandberg skal fyres fra ministerposten, skriver mediet.

Baggrunden for alvorssnakken er det netop afslørede kæresteforhold til den 28-årige iranskfødte kvinde Bahareh Letnes, der tidligere er kåret til ‘Miss Iran.’

Meet the next "Miss Top of the World 2013" delegate - Miss IRAN Bahareh Letnes! pic.twitter.com/HtfTQSif56 — MrsTop of the World (@intrigaworld) 29. november 2013

Kritiske røster er bekymrede for, at den unge kvinde er en sikkerhedsrisiko, da hun muligvis er styret af iranske myndigheder, lyder spekulationerne.

Men ifølge politiske kommentatorer er det også problematisk for 58-årige Per Sandberg, der er kendt for at være yderst indvandrerkritisk, at han har indledt et forhold til en kvinde, der trods sin godkendte asyl i Norge har rejst på ferie til Iran - noget, Sandberg selv har tordnet mod, da asylansøgere ikke bør kunne besøge det land, de er flygtet fra, lød det i 2015.

Kæresteparret har i sommerferien været i Iran, hvilket har vakt opsigt, da de to nyforelskede havde oplyst at skulle feriere i Tyrkiet.

Efter hjemkomsten har Per Sandberg givet sin telefon til Politiets Sikkerhedstjeneste, svarende til PET i Danmark, da efterretningstjenesten skal foretage en sikkerhedsgennemgang af telefonen, og politiske modstandere vil nu stille spørgsmål i Stortinget for at få svar på, hvorfor ministeren hemmeligholdt sin tur til Iran.

Selv afviser Sandberg alle spekulationer.

»Vi slår hårdt tilbage på dem, som prøver at tegne et billede af andre sandheder,« siger han til norsk TV 2.

Ifølge Berlingske var Bahareh 16 år, da hun i 2006 kom alene til Norge. Hun var flygtet, fordi hendes far angiveligt ville tvangsgifte hende væk. Hun blev adopteret og fik sit norske efternavn, Letnes.