Ida Tajet fra Eidsvoll i Norge kunne ikke tro sine egne øjne, da hun åbnede sin otte-årige datters nye skolebog. I engelskbogen skulle man beskrive kroppens facon, og faconen 'fed' var til morens overraskelse ikke udeladt, skriver TV 2 Norge.

Opgaven i bogen 'Stairs 4 My Workbook' gik ud på, man skulle skrive de adjektiver, som passede til billederne af forskellige personer. Der var høje, lave, tynde og tykke. Datteren, som havde haft første skoledag i fjerde klasse, undrede sig over, at man på engelsk kunne sige, at nogen var tyk, når man ikke kunne på norsk.

Bogen har længe været i brug Bønsmoen Skole, hvor datteren går. Men nu har andre forældre også reageret på brugen af ordet ‘fed’ efter Ida Tarjet delte sin opdagelse på Facebook.

»Jeg tænker, at når man skal lære adjektiver, så kan man vel bruge et andet ord end ‘fed’. Og beskrive noget andet end mennesker?« siger hun.

Er du enig i, at opgaven er for politisk ukorrekt?

Ida Tajet arbejder selv med unge mennesker, og ved hvordan kroppen ændrer sig i den alder, og hvilket pres det lægger på dem.

»Man bruger ikke ‘meget tyk’ som noget positivt, og det er ikke okay, at man skal beskrive kroppen for nogen i en lærebog for børn. Der er så mange andre ting, man kan beskrive,« siger hun.

Afdelingslederen ved Bønsmoen skole, Jorunn Stokke, er enig med moderen og siger, at det eneste, man kan bruge bogen til, er at lære børn, at man ikke må kommenterer på andre menneskers udseende.

Frida Bergem, forlagschef Cappelen Damm grundskole, der udgiver bogen, beklager og garanterer, at opgaven helt sikkert vil blive fjernet, når bogen revideres i 2019.

Rimene i bogen kommer fra autentiske engelske børnerim, men Frida Bergem mener, at når tiderne ændrer sig, så må undervisningsmaterialet også ændres. Og det er først nu, at der er kommet klager over de engelske børnerim.