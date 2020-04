Vi må beholde det overtag, vi har over coronasmitten, siger norsk sundhedsminister.

Norge har fået coronasmitten under kontrol, siger den norske sundhedsminister, Bent Høie, på en pressekonference mandag.

- Før vi indførte de strenge tiltag, smittede hver person i Norge med corona i gennemsnit 2,5 andre personer, siger han.

- Nu viser nye tal fra Folkehelseinstituttet, at hver coronasmittet i Norge sandsynligvis smitter i gennemsnit 0,7 anden person. Det betyder, at vi har fået coronaepidemien under kontrol, lyder den opløftende besked fra ministeren.

Han tilføjer, at de tiltag, der er sat i værk, ser ud til at have virket.

- Tiltagene har vi vedtaget for at få et overtag. Det må vi beholde, siger Bent Høie.

Chefen for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, understreger, at der findes usikkerhed i beregningerne af smittetallet.

- Men vores opfattelse er, at vi har set en positiv udvikling, og det afspejler sig også i modellerne, siger hun.

Sundhedsministeren siger, at de norske sygehuse nu kan begynde at planlægge en mere normal drift og mere planlagt behandling, hvor det er muligt.

Mange af de norske sygehuse har, som i andre lande, måttet omstille sig, efter at coronavirusset gjorde sit indtog i Europa i februar og marts.

- Samtidig må vi videreføre arbejdet med at opbygge en intensivkapacitet med tanke på, at vi stadig har en coronaepidemi, siger Bent Høie.

Norge har været forskånet i forhold til andre lande i Europa, viser tal fra Johns Hopkins University, der følger coronavirussets gang på kloden.

Norge har næsten lige så mange indbyggere som Danmark, men har kun registreret 74 coronadødsfald. Danmark har 187.

/ritzau/NTB