Der er stadig intet spor af den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen, men onsdag i sidste uge modtog den norske milliardærfrues familie en besked fra de folk, som hævder at have bortført hende.

Det fortalte familiens advokat, Svein Holden, på et pressemøde i Oslo torsdag.

Beskeden er sendt på en 'digital platform', og advokaten understregede, at den ikke beviser, at Anne-Elisabeth Hagen stadig er live.

Han ønskede dog ikke at oplyse, hvilken platform der var tale om.

Den 68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt sporløst 31. oktober sidste år. Hun er gift med en af Norges rigeste mænd. Foto: HANDOUT Vis mere Den 68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt sporløst 31. oktober sidste år. Hun er gift med en af Norges rigeste mænd. Foto: HANDOUT

Advokaten konstaterede også, at henvendelsen fra de påståede kidnappere heller ikke er et bevis på, at afsenderen har hende i deres varetægt.

Den 68-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem 31. oktober sidste år, men først for få uger siden kom sagen frem i pressen.

Ukendte gerningsmænd havde efterladt et brev i hendes hjem, og derfor mener politiet, at hun blev bortført.

Den forsvundne kvinde er gift med en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen. Han er ifølge det norske finansmedie Kapital nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

På pressemødet torsdag opfordrede advokat Svein Holden på familiens vegne kidnapperne til at give familien et 'proof of life.'

Advokat Svein Holden fortæller om den seneste udvikling i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på et pressemøde i Oslo. Foto: Pedersen, Terje Vis mere Advokat Svein Holden fortæller om den seneste udvikling i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på et pressemøde i Oslo. Foto: Pedersen, Terje

Han mener end antydede, at familien ikke afviser at betale den krævede løsesum.

»Fokus er på at få hende hjem i god behold, og vi overvejer alle muligheder« lød det fra advokaten, som fortsatte:

»Familien er villige til at indgå i forhandlinger med kidnapperne, men det er afgørende for dem at få vished for, at hun stadig er i live.



Den digitale henvendelse fra de ukendte personer kom 16. januar. Politiet vurderer det som sandsynligt, at beskeden kommer fra kidnapperne.

»Vi opfatter det positivt og som et tegn på, at hun fortsat lever,« siger advokat Svein Holden.

Foto: Pedersen, Terje Vis mere Foto: Pedersen, Terje

Han hæfter sig ved, at henvendelsen fra de mulige kidnappere kom blot en uge efter, at sagen om den forsvundne milliardærfrue var blevet kendt i medierne.

Han ønsker ikke at svare på, om beskeden indeholder en reaktion på, at Hagens familie i modstrid med bortførerens ønsker har kontaktet politiet.

På pressemødet kom Svein Holden med sin besked på norsk, inden han gentog den på engelsk.