Andre kriminelle forsøger måske at få fingre i løsesummen, lyder det fra eksperter efter, at den forsvundne norske milliardærfrues familie erklærer sig villige til at forhandle med hendes formodede kidnappere.

Det gibbede i nyhedsredaktioner i både Norge og resten af Skandinavien, da advokaten for familien Hagen torsdag morgen indkaldte til pressemøde.

Der var kun ét punkt på dagsordenen for mødet: Status i sagen om den bortførte milliardærfrue, Anne-Elisabeth Hagen.

Den 68-årige kvinde er gift med én af Norges rigeste mænd og har været som sunket i jorden siden 31. oktober sidste år.

Da hendes mand, Tom Hagen, kom hjem fra arbejde til et tomt hus, fandt han en besked fra en eller flere kidnappere med kravet om en større løsesum - ellers ville hans kone blive slået ihjel.

I timerne og minutterne før bistandsadvokat Svein Holden torsdag eftermiddag trådte frem for de fremmødte journalister og de mange snurrende tv-kameraer, blev der spekuleret livligt:

Hvad var det for en nyhed, advokaten ville komme med?

Var den 68-årige hjemmegående husmor blevet fundet? Var hun stadig i live, eller havde sagen fået det værst tænkelige udfald:

Advokat Svein Holden fortæller om den seneste udvikling i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på et pressemøde i Oslo. Foto: Pedersen, Terje Vis mere Advokat Svein Holden fortæller om den seneste udvikling i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på et pressemøde i Oslo. Foto: Pedersen, Terje

Havde den eller de personer, som politiet mener har bortført hende, slået hende ihjel?

Selv om advokaten på vegne af familien ikke kunne levere de helt store breaking news, så var meldingerne fra Svein Hagen alligevel bemærkelsesværdige:

Han kunne nemlig afsløre, at familien Hagen 16. januar - omkring en uge efter, at milliardærfruens sag var blevet kendt i offentligheden - fik en besked fra dem, som hævder at have hende i sin varetægt.

»Det her er ikke noget bevis for livstegn eller bevis for, at det er disse (personer, red.), som har Anne-Elisabeth. På vegne af familien vil jeg først understrege, at de synes, det er positivt, at de er blevet kontaktet efter offentliggørelsen,« sagde Svein Holden.

Anne-Elisabeth Hagen blev tit set ude at gå med familiens hund. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen blev tit set ude at gå med familiens hund. Foto: Privat

Norske medier tolker alligevel advokatens udtalelser som om, at familien stadig tror på, at deres kone, mor og bedstemor stadig er i live.

Derfor brugte familien også pressemødet til - via advokaten - at appellere direkte til gerningsmændene:

De erklærede sig villige til at forhandle med kidnapperne, men krævede til gengæld et bevis for, at hun stadig er i live.

Den norske avis Dagbladet har talte med flere eksperter, som analyserer den seneste udvikling i sagen.

Forfatter og tidligere politiefterforsker Jørn Lier Horst mener, at beskeden fra gerningsmændene styrker politiets teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet bortført.

»Det tænder selvfølgelig et håb om, at det her kan får en lykkelig slutning. Samtidig er der ingen garanti for, at dette er de virkelige gerningsmænd, som står bag. Det er klart, at når man efterlyser kontakt, så kan der være andre, som benytter sig af muligheden,« siger han.

Gårsdagens pressemøde var advokatens første i sagen, og Horst mener, det er klogt, at det ikke var politiet, som briefede om seneste nyt.

»Modparten ønsker at holde politiet udenfor. Det at først og fremmest familien eller deres repræsentanter, der bør opretholde en dialog med tanke på en udveksling eller udlevering,« siger han.

Politiet har sat en autocamper ud som forpost ved familien Hagens hus. Foto: Jens Astrup Vis mere Politiet har sat en autocamper ud som forpost ved familien Hagens hus. Foto: Jens Astrup

Dagbladet har også talt med privatdetektiv Finn Abrahamsen, som undrer sig over flere ting i sagen.

»For mig fremstår hele historien som højst mærkelig i forhold til, at det har taget så lang tid. Der er fare for, at andre kriminelle kan blande sig med krav i håb om, at det lykkes. Men her signalerer familien og politiet, at de må have et livstegn,« siger Finn Abrahamsen.

Han tilføjer, at det ikke er usædvanligt, at andre kriminelle forsøger 'at hægte sig på' andres forbrydelser.

»Det har vi set eksempler på andre steder i verden.«

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt på adgens for Halloween. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt på adgens for Halloween. Foto: Privat

»Hvordan det problem bliver løst, bliver en hård nød for politiet at knække.«

Sagen om den forsvundne milliardærfrue er usædvanlig af flere grunde.

I sig selv er det opsigtsvækkende, at en hustru til en velhavende skandinavisk forretningsmand bliver bortført fra en lille fredelig by i Norge.

Dertil kommer, at politiet på grund af kidnappernes krav og af hensyn til Anne-Elisabeth Hagens sikkerhed efterforskede sagen i hemmelighed i over to måneder. Først 10 uger efter hendes forsvinden gik politiet til pressen og fortalte om sagen.