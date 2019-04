Det er nu 159 dage siden, den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i sit hjem. Alt tyder på, hun blev kidnappet.

Nu fortæller politiet, at skruppelløse personer forsøger at udnytte familien Hagens desperate situation.

Anne-Elisabeth Hagens ægtemand, Tom Hagen, er ifølge det norske finansmedie Kapital nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han menes at være god for 1,7 milliarder kroner svarende til 1,3 milliarder danske kroner - og nogle af dem har falske kidnappere forsøgt at få fingrene i.

»Det er korrekt, at politiet har afsløret enkelte bedrageriforsøg. Det er strafbart, og henvendelserne efterforskes for at afklare, om personer skal retsforfølges. Jeg kan bekræfte, at enkelte af henvendelserne kommer fra udlandet,« siger politiinspektør Tommy Brøske til Dagbladet.

Flere af svindelforsøgene skal have fundet sted i løbet af den sidste måned.

De personer, som sandsynligvis kidnappede Anne-Elisabeth Hagen, efterlod et brev i familiens hjem i Lørenskrog ved Oslo.

Af brevet fremgår det, at de formodede kidnappere forlanger ni millioner euro - svarende til 67 millioner kroner - betalt i en kryptovaluta, for at levere milliardærfruen tilbage i levende live.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: NTB SCANPIX

Familien har flere gange erklæret sig villig til at betale en løsesum, hvis den får sikkerhed for, at den forsvundne kvinde stadig er i live.

Men siden hun forsvandt, har der ikke været livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen.

Det har fået efterforskerne til at erkende, at sandsynligheden for, at den mystiske forsvindingssag får en lykkelig udgang er dalende.

»Det kan være et dårligt tegn. Prioriteten er at få Anne-Elisabeth Hagen hjem til familien og at opklare sagen. Men sagen bliver nu efterforsket som en alvorlig, strafbar handling,« siger Tommy Brøske til NRK.

Han afviser ikke, at der er tale om en drabssag.

Da politiet offentligt fortalte om Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, blev efterforskerne bestormet af borgere med tips.

Men som tiden går kommer der færre og færre nye oplysninger i sagen. I øjeblikket forsøger politiet at gennemgå over 6.000 timers videoovervågning i håbet om, at der kan gemme sig nye spor i sagen.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har sammen tre børn og flere børnebørn.