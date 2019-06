En seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at der ville ske den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen noget, hvis politiet blev involveret, har længe været et omdrejningspunkt i den opsigtsvækkende sag.

Nu oplyser politiet, at man har en formodning om, hvor papiret er blevet produceret og solgt.

»Vi mener at have en god idé om, hvor papiret er produceret,« fortalte politiinspektør Tommy Brøske ifølge VG på et pressemøde onsdag, hvor han samtidig forklarede, at man har ændret hovedteorien om, hvad der er sket med den forsvundne kvinde.

Siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem nær Oslo for knap otte måneder siden, har politiet arbejdet ud fra en teori om, at hun var blevet kidnappet.

Hendes ægtemand - Tom Hagen, der er en af landets rigeste - kom 31. oktober sidste år hjem fra arbejde til et tomt hus. I stedet for sin hustru fandt han en seddel med et krav om løsepenge.

Det gjorde, at politiet mente, gerningsmændene kunne have kidnappet den 69-årige kvinde.

Nu mener politiet i stedet, at gerningsmændene kan have forsøgt at dække over den virkelige forbrydelse ved at have fået det til at se ud som, hun var blevet bortført.

»Det er mest sandsynligt, at hun har været udsat for en strafbar handling, men vi anser det mindre sandsynligt, at vi står over en kidnapning med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er ændret til drab,« oplyste Tommy Brøske på pressemødet.

Sedlen er - siden den blevet fundet - blevet analyseret flere gange, og sprogeksperter har ifølge VG kigget på den for at lede efter spor.

Udover at politiet nu har en formodning om, hvor papiret kan være produceret, fortalte Tommy Brøske også, at man mener at vide, hvor det kan være blevet solgt:

»Vi udelukker ikke, at papiret er solgt i Norge,« lød det.

Nærmere ville han dog ikke komme det på nuværende tidspunkt.

Hverken politiet eller Anne-Elisabeth Hagens familie har modtaget livstegn fra hende, efter hun forsvandt.