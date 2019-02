Hvorfor er der stadig ikke noget livstegn fra den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, som forsvandt sporløst 31. oktober sidste år?

I norsk politi stiger uroen for rigmandskonens skæbne i takt med, at tiden går.

Politiet er nemlig bekymrede over, at hendes bortfører stadig ikke har givet noget bevis på, at fru Hagen er i deres varetægt, og ikke mindst - at hun stadig er i live.

Mere end 15 uger er der gået, siden en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen, kom hjem til et tomt hus og fandt en seddel fra ukendte personer, som hævdede, at de havde kidnappet hans kone.

Siden har ingen hverken set eller hørt fra Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet mener, at ukendte gerningsmænd har kidnappet den 68-årige milliardærfrue fra hjemmet i Lørenskog øst for Oslo.

Familien har flere gange erklæret sig villige til at betale en løsesum, hvis de får sikkerhed for, at den forsvundne kvinde stadig er i live.

Alligevel har der i snart fire måneder ikke været det mindste livstegn fra hende. Og det undrer politiet.

Foto: VIDAR RUUD

»Hvis man kidnapper et menneske og fremsætter krav om løsesum, så er det naturligt at tænke, at man vil have kravet indfriet. Jeg vil ikke sige, hvad jeg tænker, men politiet konstaterer, at der ikke er kommet livstegn, selv om modparten har bedt om det flere gange. Vi forsøger at finde ud af det og komme videre: Hvorfor er det sådan?« forklarer politiinspektør Tommy Brøske til den norske avis VG.

Anonyme personer, som foregiver at have hende i deres varetægt, har to gange henvendt sig til familien.

Senest i sidste uge, hvor gerningsmændene erklærede sig villige til at give livstegn.

Da det endnu ikke er sket, arbejder politiet nu med en ny teori om, at bortførerne forsøger at købe sig tid.

Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix

Formodningen er, at de kriminelle måske bruger bortførelsen af milliardærhustruen til at dække over anden kriminalitet. Måske udnytter de, at en stor del af politiets mandskab er bundet til opklaringen af kidnapningssagen til at lave andre forbrydelser.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har tre børn og flere børnebørn.