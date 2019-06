Kort efter den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem, blev hendes mobiltelefon fundet.

Længe har politiet holdt kortene helt tæt til kroppen i den mystiske sag, men nu bekræfter man, at man er i besiddelse af telefonen.

Faktisk har man hele tiden haft kontrol med den. Det fortæller politiinspektør Tommy Brøske - der leder efterforskningen - fra Øst Politidistrikt til VG:

»Mobiltelefonen betragtes som et potentielt bevis. Det gælder for selve telefonen, men også indholdet,« forklarer han.

Af den grund har man nøje undersøgt mobiltelefonen.

»Der er derfor lavet flere undersøgelser knyttet til telefonen, uden at vi ønsker at gå i yderligere detaljer om, hvilke typer undersøgelser eller hvilke fund, der eventuelt er gjort,« forklarer Tommy Brøske til VG.

Det er nu mere end syv måneder siden, at den norske kvinde - der er gift med en af landets rigeste mænd - forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog nær Oslo. Hun frygtes at være blevet kidnappet, da der blev fundet en seddel med et krav om løsepenge.

Siden har politiet ledt, søgt og bedt om hjælp for at finde hende. Men uden held.

Politiet har blandt andet søgt efter den forsvundne kvinde med såkaldte lig-hunde i vandet nær parrets hjem. Foto: NTB SCANPIX

Ifølge VG fandt man 69-årige Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon samme dag, som hun forsvandt.

Hvem der fandt mobilen, ønsker politiet dog ikke at svare på.

Politiet har tidligere oplyst, at man mener, hun forsvandt fra sit hjem i tidsrummet mellem klokken 9.15 og 13.30 den 31. oktober sidste år.

Årsagen til, at politiet har indsnævret det til det tidsrum, er, at det sidste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09:14.

Hendes mand - Tom Hagen - var taget på arbejde omkring klokken 09:00 den morgen, og han var tilbage i parrets hjem klokken 13:30. På det tidspunkt var hans hustru forsvundet.