I over 14 måneder har den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen været forsvundet.

Nu har norsk politi formelt erklæret sagen som et uopklaret drab. Drabsdatoen er i mangel af bedre sat til den dag, hun forsvandt.

Det skriver mediet NRK.

»Vi kender ikke et præcist tidspunkt endnu. Det er derfor naturligt at sætte datoen til den dag, hun blev meldt savnet,« siger politiinspektør Tommy Brøske til mediet.

Årsagen til, at det kommer frem nu, at Anne-Elisabeth Hagen formelt set er erklæret død, skyldes, at hun optræder i den årlige statistik over uopklarede drab i Norge.

Statistikken går tilbage til 1991, og i alt er der 34 forskellige uopklarede sager - den seneste af dem er altså Anne-Elisabeth Hagen.

Den norske milliardærfrue forsvandt i 2018, og i 14 måneder sidenhen har politiet forsøgt at opklare, hvad der er hændt.

Politiet i Norge ved heller ikke med sikkerhed, at Anne-Elisabeth Hagen er død.

»Vi slår ikke fast, at Anne-Elisabeth Hagen er dræbt, men vi har arbejdet med en hovedhypotese om drab siden sommeren 2019. Som sagen står nu, mener vi derfor, det er naturligt, at hun kommer ind i statistikken over uopklarede drab,« siger Tommy Brøske til NRK.

Siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra hjemmet i Lørenskrog om morgenen 31. oktober sidste år, har ingen hørt fra hende.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen.

Og det var ham, der opdagede, hun var væk, da han kom hjem, uden hun var der.