Højt at flyve - dybt at falde.

Sjældent har det kendte ordsprog været mere rammende end i Einar Aas' tilfælde. Den norske milliardær tog en stor chance - men det endte helt galt.

Einar Aas havde i 2016 opbygget en formue på over to milliarder norske kroner ved at spekulere i prisudviklingen på el-markedet. Med enorm succes, forstås.

Men i 2017 led han store tab.

Formuen skrumpede til 1,6 milliarder norske kroner, og det fik Einar Aas til at sætte alt på et bræt, skriver norsk TV2. Han satsede hele sin enorme formue på, at forskellen mellem el-priserne i Tyskland og Skandinavien ville blive mindre i 2019.

Det blev de ikke - med skæbnesvangre konsekvenser for Einar Aas.

Hvor hans formue på de norske skattelister stod opført til 1.642.860.442 norske kroner i 2017, er den blot et år senere noteret som et stort, rundt 0 ifølge norsk TV2.

Einar Aas oplyste selv, at han havde mistet alt den 13. september 2018 og måtte erklære sig personlig konkurs. Noget han ellers kunne have undgået.

»Han (Einar Aas, red.) har drevet dette som en helt personlig økonomi og ikke gennem et aktieselskab. Det er meget usædvanligt, når der er tale om så store værdier. Hans personlige risiko har været virkelig høj. De fleste, som driver en så stor virksomhed, har oprettet egne aktieselskaber. Det betyder, at du som ejer ikke går personlig konkurs, selvom aktieselskabet gør det,« siger finansredaktør på det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv, Terje Erikstad, til norsk TV2.

Aas spekulerede i udviklingen i el-priserne ved at købe og sælge el af og til både producenterne og de firmaer, som distribuerer strøm til forbrugerne.

Hvis forskellen i prisniveauet mellem det tyske og de skandinaviske markeder var gået ned, havde han tjent penge, da han spekulerede hele formuen.

Det modsatte skete, og det blev den norske storspekulants endeligt.