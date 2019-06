Den norske milliardær Michael Edward Nygaard er død i en alder af 75.

Dødsfaldet kom pludseligt og skete under et sejlads i sidste uge, hvor Michael Edward Nygaard fik et ildebefindende.

Sønnen, Knut Michael Nygaard, har bekræftet dødsfaldet til det norske medie Stavanger Aftenblad.

»Min far deltog ved onsdagssejladset hver gang, han havde chancen. Han døde, mens han gjorde noget, han elskede. Det er en trøst for os, der sidder tilbage,« siger Knut Michael Nygaard.

Michael Edward Nygaard havde været medlem af Stavanger Sejlklub, som var dem, der arrangerede sejladsen.

Han efterlader sig tre børn og ni børnebørn.

Siden 2008 boede norsk-amerikansk fødte Michael Edward Nygaard i Schweiz. Han tjente stort på investeringer i boligmarkedet. Derudover havde han også værdier i olieindustrien gennem selskabet Apply AS.

I 2018 blev hans formue vurderet for 1,7 milliarder norske kroner, hvilket svarer til omkring 1,2 danske. Han stod opført som den 171 mest rige i Norge.