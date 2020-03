Den norske milliardær Tom Hagen er ikke i tvivl om, at svaret på gåden om hans hustrus forsvinden skal findes i lokalmiljøet.

Det fremgår af input til efterforskningen, som Tom Hagen har givet til politiet via sin bistandsadvokat, skriver VG.

Anne-Marie Hagen har trukket store overskrifter, siden hun for knap 16 måneder siden forsvandt sporløst fra parrets hjem i et område af Norge kaldet Lørenskog.

Og det er altså her, hendes efterladte mand mener, at politiet bør fokusere sine kræfter i jagten på de kidnappere, der bortførte hans kone.

Ifølge VGs kilder har Tom Hagen flere teorier om, hvad der er sket med hans kone, og han skulle efter sigende være meget optaget af at finde ud af, hvem det er, som har bortført hende.

Milliardæren skulle også have givet udtryk for, at han håber på, hans kone fortsat er i live.

Det tror politiet dog ikke længere, og de efterforsker Anne-Marie Hagens forsvinden som et drab.

Politiet brugte lighunde til at søge efter den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen. Hundene er blandt andet i stand til at få færten af døde mennesker på ned til 30 meters dybde.

Ifølge VG har Tom Hagen tre hovedteorier om sin kones forsvinden:

1. Den lokale tilknytning

Tom Hagen har argumenteret for, at bortførerne må være lokalkendte, da vejen ind til parrets hus, hvor Anne-Marie Hagen forsvandt fra, er så svær fremkommelig, at det kræver, man har et forhåndskendskab.

2. Det er personligt

Selv om Tom Hagen er meget rig er han langt fra en af de rigeste i Norge, og han mener derfor, det er usandsynligt, han er blevet udvalgt som offer udelukkende på grund af sin formue.

3. Vil ramme ham

Da Tom Hagen mener, det er usandsynligt, at det kun er på grund af pengene, hans hustru er blevet kidnappet, har han, ifølge VGs oplysninger, en teori om, at gerningsmændene ønsker at ramme ham - enten professionelt eller privat.

Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden udtaler til VG, at Tom Hagen ønsker at hjælpe politiet så meget som overhovedet muligt.

»Han har givet politiet mange nye informationer under afhøringer, og i kølvandet på afhøringerne har vi sendt oplysningerne til politiet, som vi mener, kan være relevante for deres efterforskning af sagen.«