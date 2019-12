Han måtte kigge en ekstra gang på sin skærm, da han så temperaturerne.

For det måtte da være en fejl, tænkte den norske meteorolog Roar Inge Hansen. Men det var det ikke.

Under sin vagt som vagthavende meteorolog ved vejrtjenesten Storm Geo bemærkede han en højest usædvanlig prognose.

Ifølge den private vejrtjeneste ventes der op til 15 graders varme i Bergen fredag eftermiddag.

»Jeg måtte kigge efter to gange, for jeg troede næsten ikke, hvad jeg så. Det er jo varme luftmasser a la dem, vi har midt om sommeren,« siger vagthavende meteorolog ved vejrtjenesten Storm Geo, Roar Inge Hansen, til norsk TV 2.

Varmen er så usædvanlig for den normalt kolde norske vinter, at en gammel rekord kan stå for fald.

Den varmeste temperatur, der nogensinde er målt i Bergen i december måned, er 16,8 grader.

Det var helt tilbage i 1938.

Roar Inge Hansen forventer ikke, at rekorden ryger, men han er spændt på, hvor højt temperaturen kommer op fredag eftermiddag.

Sidst det var så varmt i den norske kystby, som det forventes at blive fredag, var i 1984.

Årsagen til de sommerlige decembertemperaturer er, at en stærk sydøstlig vind blæser varm luft fra området omkring Alperne op over den norske region Vestlandet, hvor Bergen er den største by.

Også DMI's prognoser lover varmt vejr for årstiden i Bergen, men ikke sommerlige temperaturer som Storm Geo. Ifølge DMI topper termometrene ved ni grader.