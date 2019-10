Norges tredjestørste avis 'Dagbladet' har torsdag lukket deres hjemmeside ned.

Det skyldes ifølge NRK, at der er blevet offentliggjort grove udsagn på hjemmesiden.

Avisen siger, at det er for tidligt at sige, om der er tale om et hacker-angreb.

Mediet har alligevel valgt at lukke siden, indtil de ved, hvad der er sket.

Sådan ser Dagbladets hjemmeside ud torsdag aften. Vis mere Sådan ser Dagbladets hjemmeside ud torsdag aften.

Ifølge VG drejer de grove udsagn sig om minimum én artikel, der blev publiceret på Dagbladet.no tidligere på dagen torsdag.

Artiklen havde rubrikken 'Erna Solberg (Norges statsminister, red.) siger, at det er okay', mens der i indledningen af artiklen stod, at 'pædofili er fint, så længe der ikke kommer sæd på barnet.'

Dagbladets nyhedsredaktør, Frode Hansen, siger til VG, at de ikke aner, hvad der er sket.

»Men der er sket noget alvorligt. Vi har taget siden ned og arbejder hårdt på at finde ud af, hvad der er sket.«



Opdateres...