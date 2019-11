Norsk politi har fra start været hemmelighedsfuld i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen.

Men det holder ikke de norske medier tilbage, og nu er en - måske vigtigt - detalje kommet op til overfladen. Det handler om en stige.

TV 2 Norge har nemlig talt med flere af Hagen-parrets naboer. Og heraf fortæller én af dem, at han som sådan ikke har set eller hørt personer i området i forbindelse med den 69-årige kvindes forsvinden.

Men til gengæld har han gjort sig en anden observation:

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet i mere end et år. Foto: HANDOUT Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet i mere end et år. Foto: HANDOUT

»Jeg husker, at der stod en lang stige på bagsiden af huset. Den gik fra stueplan op til en balkon på anden sal.«

Stigen blev efterfølgende fjernet. Det vides dog ikke af hvem.

Det er hidtil afsløret, at Hagen-parret havde håndværkere rendende i ugerne op til den norske kvindes forsvinden. Disse er også blevet afhørt i forbindelse med politiets efterforskning.

Det er dog uvist, om netop disse håndværkere havde noget med stigen at gøre. Norsk politi afviser nemlig at svare på TV 2 Norges spørgsmål om stigen. I hvert fald er der ikke mange detaljer at hente om den.

Ifølge et vidne stod der på bagsiden af Hagen-parrets hus en lang stige. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Ifølge et vidne stod der på bagsiden af Hagen-parrets hus en lang stige. Foto: NTB SCANPIX

'Politiet er bekendt med observationen, men vi kan ikke sige mere om, hvilken grad vi anser stigen som værende relevant,' lyder det i et skriftligt svar til mediet.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt på mystisk vis fra sit hjem 31. oktober sidste år. Ifølge naboer, som TV 2 Norge har talt med, gik der dog nogle dage, før de fik at vide, at nabokvinden var forsvundet.

Ingen har hørt fra hende siden, men familien - heriblandt hendes ægtemand rigmanden Tom Hagen - har endnu ikke droppet håbet om at finde hende i live.

Modsat arbejder norsk politi ud fra en teori om, at hun formentlig er blevet dræbt. Efterforskerne håber at kunne give familien og offentligheden svar på, hvad der er sket med milliardærfruen, inden nytår.