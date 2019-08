Siden 15. maj har nordmand Karl Sverre Egeland været savnet, efter han og den læssemaskine, han sad styrede, forsvandt i dybet i Smibelgvatnet i Rødøy, Norge.

Nu er han endelig blevet fundet, skriver NRK.

Det skete fredag eftermiddag, hvor en fjernstyret undervandsrobot fandt den 61-årige mands jordiske rester på omtrent 75 meters dybde - mere end 20 meter fra, hvor læssemaskinen blev fundet.

Både maskine og fører forsvandt under arbejde for entreprenørfirmaet BetonmastHæhre, da de skred ud over en sten og gennem isen.

Kort tid efter blev maskinen fundet, men det var altså først fredag, det lykkedes folk, som var hyret af Karl Sverre Egelands arbejdsgiver, at lokalisere føreren

Politiet havde indstillet eftersøgningen af Karl Sverre Egeland allerede 3. juli, hvorefter BetonmastHæhre traf beslutningen om selv at fortsætte.

Hos norsk politi roser politioverbetjent Roald Bjerkedal indsatsen, som nu har givet den efterladte familie svar.

Han fortæller samtidig, at politiet i sin tid traf beslutningen om at stoppe eftersøgningen på baggrund af omfanget af område, der skulle undersøges.

»Den mest vejende grund var, at vi anså det som værende for vanskeligt. Vi skulle have afsøgt hele området for at være sikre. Her har de søgt et stykke undenfor og altså fundet ham. Det er godt,« siger han til NRK.

Nu vil afdøde blive fragtet til sygehuset i Rana, hvor der vil foregå en obduktion.

I mellemtiden vil BetonmastHæhre samarbejde med politiet for at få afsluttet sagen, lyder det fra kommunikationsdirektør Per Anders Muri.

Han understreger desuden, at firmaets tanker går til Karl Sverre Egelands pårørende, som er blevet orienteret om fundet.