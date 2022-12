Lyt til artiklen

Efter 21 år i fængsel er en norsk mand netop frifundet for dobbeltdrabet på de to piger, otteårige Stine Sofie Sørstrønen og tiårige Lena Sølgedal Paulsen. I stedet idømmes han ti måneders fængsel for andre forhold.

Det skriver norske Dagbladet.

Baneheia-sagen, som Viggo Kristiansen netop er frifundet i, er en tragisk sag, der har rystet hele Norge.

Tilbage i foråret 2000 tog pigerne ned for at tage en aftendukkert i badeområdet Baneheia nær byen Kristiansand i den sydlige del af Norge.

Pletternes placering på inderlåret kan vise sig at være spor fra situationen. Det var noget af baggrunden for at foretage nye undersøgelser. Illustrationen her er politiets tegning, som markerer, hvor pletterne blev fundet på de to piger. Vis mere Pletternes placering på inderlåret kan vise sig at være spor fra situationen. Det var noget af baggrunden for at foretage nye undersøgelser. Illustrationen her er politiets tegning, som markerer, hvor pletterne blev fundet på de to piger.

Men pigerne kom aldrig tilbage.

To dage efter blev deres lig fundet i et buskads. Undersøgelser viste, at de både var blevet voldtaget og stukket ihjel.

Den dengang 19-årige Jan Helge Andersen erkendte sig skyldig i både drab og voldtægt. Han pegede samtidig på den dengang 21-årige Viggo Kristiansen som medskyldig. De to mænd var barndomsvenner.

Jan Helge Andersen blev idømt 19 års fængsel, og han er derfor en fri mand i dag. Viggo Kristiansen fik derimod en forvaringsdom.

En forvaringsdom betyder, at man i rettens øjne er så farlig for sine omgivelser, at man skal spærres inde på ubestemt tid.

I oktober konkluderede rigsadvokat Jørn Sigurd Maurud dog, at der ikke var tekniske beviser, der forbandt Viggo Kristiansen med drabene. Rigsadvokaten bad derfor om at få ham frifundet.

Blandt andet var der ingen dna-beviser, der med sikkerhed kunne knytte Viggo Kristiansen til drabene.

Teledatabeviser fremvist i den oprindelige sag pegede desuden i retningen af Viggo Kristiansens uskyld.

Jan Helge Andersens forklaring, der lå til grund for Viggo Kristiansens forvaringsdom, blev også vurderet til at være utroværdig.

Efter frifindelsen af Viggo Kristiansen holdt hans advokater, Bjørn André Gulstad og Arvid Sjødin, et pressemøde, hvor de læste et brev fra Kristiansen op.

»På trods af den smerte og afmagt, jeg har følt, kan jeg stadig se, hvor rystende det har været for de efterladte. Jeg forstår deres smerte, som blev forværret af frifindelsen. Samtidig kunne jeg ikke leve med en fejlagtig dom,« skriver han i brevet.

»Jeg har lidt hvert sekund, hvert minut, hver time, hver dag, hver uge, hver måned, hvert år i 21 år. (..) Nu beder jeg om fred og ro til at starte et liv. Resten af mit liv starter i dag.«

Samtidig med frifindelsen blev Viggo Kristiansen idømt 10 måneders fængsel for andre forbrydelser.

Blandt andet for vold mod en pige i 1994 og 1996 og for spionageadfærd mod en nabokvinde i 1998 og 1999.