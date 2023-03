Lyt til artiklen

I godt fire og et halvt år skulle hun have ligget i fryseren. Dræbt og parteret.

Og nu er hendes sambo anholdt og sigtet for at stå bag. Han afviser dog blankt, at han skulle have begået et drab.

»Han erkender grov krænkelse af gravfreden, men han nægter at have dræbt kvinden,« siger hans forsvarer, Stefan Liliebäck, således i forbindelse med søndagens grundlovsforhør, hvor det lokale svenske medie Nya Wermlands-Tidningen er til stede.

Sagen har vakt stor opmærksomhed hos begge vores naboer mod nord. For mens sagen foregår i Sverige, er de involverede begge norske statsborgere.

Norske Dagbladet har således også været til stede i retten i Värmlands lokaler i Karlstad denne søndag, hvor anklagemyndigheden har begæret manden, som er i 50erne, varetægtsfængslet.

Mediet skriver, at han ankom til retten på krykker, iført grønt fangetøj og med et håndklæde over hovedet.

Manden har de seneste dage været indlagt på et hospital, og det var også tilfældet, da svensk politi torsdag gjorde det opsigtsvækkende fund i en fryser på mandens bopæl.

Hvordan, hvornår og hvor kvinden skulle være blevet dræbt, har politiet for nuværende ikke udtalt sig om, men under grundlovsforhøret er det kommet frem, at den foreløbige efterforskning peger på, at hun skal have ligget i fryseren siden efteråret 2018.

Ifølge Aftonbladet døde kvinden dog flere år, før hun endte i fryseren.

Selve retsmødet er i det store hele foregået bag lukkede døre, og det er derfor uvist, hvad manden selv har at sige om sagen. Hans forsvarer har dog fortalt Dagbladet, at han allerede har deltaget i flere afhøringer.

Retten i Värmland har besluttet, at han foreløbigt skal sidde varetægtsfængslet i 14 dage.

Dette, fordi der ifølge retten er begrundet mistanke om, at han i hvert fald har gjort sig skyldig i krænkelse af gravfreden og usømmelig omgang med lig.

Det er ikke første gang, manden stifter bekendtskab med retssystemet. Ifølge norske VG var han i forvejen kendt af både svensk og norsk politi.

I Norge har han således domme for blufærdighedskrænkelser mod en teenager og en ældre kvinde, ligesom han også har en dom for voldtægt. Hos de svenske naboer er han desuden levet dømt for flere tilfælde af spritkørsel.