Norsk politi jager nu en kvinde i 50-års alderen, efter at en mand er blevet fundet død.

»Vi har hverken kontakt med hende, og vi ved ikke, hvor hun er,« siger politiadvokat Ole Jacob Garder.

Ifølge VG blev manden – der er jævnaldrende med kvinden – fundet død tirsdag aften.

Det skete, efter at bekymrede pårørende havde kontaktet politiet, fordi de ikke kunne komme i kontakt med ham.

Han blev efterfølgende fundet død i sit hjem i byen Stavern, der ligger syd for Larvik.

Fund på stedet har gjort, at politiet efterforsker sagen som et drab. Der er ikke nærmere information om, hvad det drejer sig om.

Naboer fortæller til VG, at et par for nylig flyttede ind i den pågældende lejlighed.

Den efterlyste kvinde er onsdag morgen endnu ikke blevet anholdt.

Politiet bekræfter, at hun har en relation til offeret, men der er ikke yderligere oplysninger om deres identitet.

I det hele taget er norsk politi ordknappe om sagen. Man vil eksempelvis heller ikke sætte ord på, hvornår de pårørende sidst havde kontakt med den afdøde mand.

»Hvilket tidsrum, der er aktuelt her, er en del af den igangværende efterforskning,« siger politiadvokat Ole Jacob Garder ifølge Dagbladet.