Fredag aften blev politiet i Norges hovedstad underrettet om, at en person lå i vandet lige uden for Tjuvholmen i Oslo.

En betjent på en politibåd, der blev kaldt til stedet, havde held med at få manden bragt ombord, men kort efter, blev han erklæret død.

Det skriver norske TV 2.

»En forbipasserende opdagede manden i vandet. Vi advarede de andre patruljer og var hurtigt på stedet (...) Men hans liv stod ikke til at redde,« siger Tor Grøttum fra Oslo politi til TV 2.

Det skulle imidlertid vise sig ikke at være sandt. Manden er ikke død, men han er i kritisk tilstand. Politiet undskylder den fejlagtige meddelelse.

Fejlen opstod ifølge operationslederen på grund af dårlig kommunikation. Politiet talte med sundhedspersonale på stedet, og manden blev derefter erklæret død.

Det er usikkert, hvor længe manden har været i vandet, før han blev fundet, lyder det. Politiet arbejder på at afhøre vidner for at komme til bunds i, hvad der er sket.

På nuværende tidspunkt er der ingen vidner, oplyser politiet, ud over personen, der fandt manden i havnen. Manden er blevet bragt til et hospital og er stadig i livsfare.