Hvis du ankommer til dit hjemland efter et ophold i udlandet, skal du direkte i 14-dages karantæne.

Sådan er reglerne flere steder verden over i disse tider som følge af coronavirus.

Men ikke alle følger opfordringerne fra verdens myndigheder. En 22-årig mand fra Oslo i Norge valgte sågar at bryde reglerne hele tre gange. Det skriver TV2 Norge.

Manden ankom til Norge fra Sverige den 25. marts, hvorfor han egentlig burde have opholdt sig hjemme til og med den 10. april.

Ikke desto mindre var han tilstede ved Alexander Kiellands Plass i det centrale Oslo. Politiet blev kalde til stedet i forbindelse med ordenspetakel, hvorfor man stødte på manden første gang og registrerede bruddet på karantænereglerne.

Aftenen efter var den gal igen.

Politiet i Oslo stoppede en personbil, da der var mistanke om spritkørsel. Blandt bilens passagerer var den 22-årige mand nok en gang.

Og natten til i dag (mandag, red.) blev han påny genkendt, hvorfor hammeren faldt.

»Natten til mandag observerede en patrulje den samme bil og gjorde en ny kontrol. Der sad manden igen. Eftersom det var tredje gang, blev det besluttet at pågribe og anholde ham,« siger politiinspektør i Oslo, Vidar Pedersen, til TV2 Norge.

Den 22-årige nordmand står nu til at modtage flere bøder og risikerer også fængselsstraf for at overtrædelse af 'smittevernsloven', som den hedder i Norge.

Lovens formål er at beskytte befolkningen mod spredning af smitsomme sygdomme og gælder for alle, der opholder sig inden for Norges grænser.

Også i Danmark skal man blive hjemme i 14 dage, såfremt man ankommer fra udlandet.