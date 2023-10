Lufthavnen i den norske by Stavanger er onsdag aften blevet evakueret, skriver flere lokale medier.

Pressevagten i selskabet Avinor, der driver lufthavnen, bekræfter det overfor Dagbladet.

Ifølge norske NRK er en person »kommet forbi sikkerhedstjekket« uden først at være sikkerhedsgodkendt.

Terminalen er derfor blevet evakueret, lyder det, og »en eftersøgning er i gang efter genstande.«

»Personen blev ikke observeret inde på området, efter at han var forbi sikkerhedskontrollen, så proceduren er at tømme disse områder for at tjekke for genstande,« siger Morten Wathne, indsatsleder i Avinor, ifølge NRK.

Han fortæller videre, at områder vil blive undersøgt, og at man efterfølgende vil lade evakuerede personer komme ind igen.

B.T. følger sagen og opdaterer løbende …