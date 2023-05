Et mindre lokalsamfund i Norge er i chok efter det, der bliver beskrevet som »den største dyretragedie nogensinde«.

Natten til lørdag blev 10 får og 19 lam angrebet på en gård i Aremark i det østlige Norge – lige ved grænsen til Sverige.

Fårene blev fundet døde søndag morgen, skriver Halden Arbeiderblad.

Derudover er der et stort antal får, som er forsvundet.

En ekspert i Statens Naturtilsyn bekræfter over for mediet, at der er tale om et ulveangreb.

Håkon Tolsby, borgmester i Aremark, fortæller, at hele lokalsamfundet er berørt af sagen.

»Det er den største dyretragedie, vi har haft i Aremark. Det er en dyb, personlig tragedie for landmanden, som jeg ved nærer en stor kærlighed og omsorg for dyrene,« siger han.

Ifølge NRK gik fårene rundt i et område, der er omringet af rovdyrsikret hegn.