Intet andet end vaccinen kan forklare den immunreaktion, som opstod, siger professor i Oslo.

En norsk lægegruppe siger torsdag, at det var immunforsvars-reaktioner, som udløste blodpropper hos tre sundhedsarbejdere efter vaccinationer med Astra Zenecas covidvaccine, skriver avisen VG.

- Vi har fundet årsagen. Der er intet andet end vaccinen, som kan forklare den immunreaktion, som opstod, siger Pål Andre Holme, professor og overlæge ved Oslos universitetssygehus til avisen.

Holme har ledet en gruppe på sygehuset, som har arbejdet under stort tidspres for at finde årsagen til, at tre sundhedsarbejder under 50 år blev indlagt med alvorlig blodprop efter at have fået AstraZeneca-vaccinen.

Nu mener de, at have bekræftet teorien om, at der var tale om en immunrespons i forbindelse med vaccinen.

- I samarbejde med hospitalets specialiserede afdeling for blodpropper på Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN) har vi nu påvist, at det var specifikke antistoffer mod blodplader, som kan give det billede, som vi har set andre steder, og med medicin som udløsende årsag, siger Holme.

Verdenssundhedsorganisationen WHO's sikkerhedspanel for vacciner vil fredag offentliggøre sine undersøgelser og vurderinger af AstraZenecas covid-19-vaccine.

En række lande - herunder Danmark - er foreløbig stoppet med at anvende vaccinen, fordi der har været rapporter om eksempelvis blodpropper efter stikket.

WHO oplyser, at dens vurdering ikke som bebudet kommer torsdag, men altså først en dag senere.

Men WHO's chef i Europa, Hans Kluge, gentager, at de positive virkninger ved AstraZenecas vaccine langt overstiger de risici, som der kan være.

- Offentlighedens tillid er altafgørende, og myndighederne må sikre transparens, kompetence og empati.

Han siger, at AstraZenecas vaccine fortsat bør anvendes over hele Europa for at hjælpe med at redde liv.

Kluge oplyser, at de europæiske lægemiddelagenturer EMA undersøger nogle få tilfælde, hvor vaccinerede har fået blodpropper af den svensk-britiske vaccine.

Det har medført, at en lang række EU-lande har suspenderet brugen af den.

