En norsk kvinde i 70-års alderen er blevet smittet af en kødædende bakterie efter at have svømmet i en sø.

Kvinden havde badet i en sø i Bærum i Norge, og i den forbindelse pådrog hun sig et sår. Dagen efter blev hun indlagt på hospitalet, og her kunne lægerne konstatere, at hun var blevet ramt af den livsfarlige Vibrio-bakterie. I dag er kvindens tilstand alvorlig.

Det skriver NRK.

Vibrio-bakterien kendes også under navnet 'Havkolera', og dette er det andet tilfælde i Norge på bare én uge. Begge gange er det ældre kvinder, der er blevet smittet med bakterien:

»Hos personer, gerne ældre eller folk med dårligt immunforsvar, kan disse bakterier komme ind i sårene. Det kan give alvorlige hudinfektioner, og nogle gange kan det også give blodforgiftning,« udtaler kommuneoverlægen i Bærum, Frantz Leonard Nilsen, til NRK.

Den kødædende bakterie kommer især frem, når vandet er varmt, så derfor advarer Frantz Leonard Nilsen også mod at bade med åbne sår, når vandtemperaturene er så skyhøje, som det lige nu er tilfældet.

Bakterien trives især i vand med lavt saltindhold.