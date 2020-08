En 12-årig norsk pige havde lidt for lange fingre, da hun onsdag var med sin mor på indkøbstur i Meny.

I hvert fald besluttede hun sig for at tage en - faktisk flere - smagsprøver i butikkens salatbar.

Smagsprøver, som ifølge lokalmediet MittJessheim, endte med at blive markant dyrere end en salat ville have været.

En af butikkens ansatte tog nemlig den 12-årige pige på fersk gerning.

Det er ganske enkelt dårlig stil. Butikschef i Meny, Linda Jansen

»Det er ganske enkelt dårlig stil,« siger butikschef i Meny-butikken i Jessheim Storsenter, Linda Jansen, til lokalmediet og tilføjer:

»Jeg troede først, at vedkommende blandede salat i et bæger, som folk normalt gør, så jeg blev overrasket, da jeg så, hvordan barnet stak gaflen ned i forskellige bokse. Det havde aldrig faldet mig ind, at nogen ville gøre det.«

På grund af coronapandemien og risiko for smitte, måtte de ansatte i butikken tømme hele den side af salatbaren, som pigen havde forsynet sig fra, og smide salaten direkte i skraldespanden.

Først blev den dog vejet og prissat, hvilket resulterede i, at butikken bad den 12-årige piges mor om at betale 1500 kroner for madspildet.

En 'bøde' som moren ganske enkelt nægtede at betale, hvilket ledte til, at politiet blev tilkaldt.

Butikschefen siger dog til TV 2 Norge, at den 12-årige pige ikke blev politianmeldt.