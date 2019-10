52-årige Elin Bjerke Halvorsen har altid haft store menstruationssmerter. Og da hun i 90 dage i træk havde blødt fra underlivet, gik hun i august til gynækolog.

Det blev en augustdag, hun ikke kommer til at glemme. Og det er uden tvivl sidste gang, hun har sat sine ben i gynækologens bøjler.

Elin Bjerke Halvorsen fortæller til TV2 Norge, at hun før har været til adskillige rutinetjek hos gynækologen. Men denne gang gjorde det mere ondt, end nogensinde før.

Og efter undersøgelsen, hvor gynækologen også tog en vævsprøve, blev smerterne kun værre.

To dage efter fik hun feber og kunne kun gå foroverbøjet.

Hendes mand forsøgte at få hende til lægevagten, men Elin selv insisterede på at vente til mandag, hvor hendes egen læge havde åben.

Fem dage efter besøget hos gynækologen var hun forbi sin egen læge, hvor hun blev sendt hjem med morfin.

Først dagen ringede alrmklokkerne for alvor, og Elin blev sendt med ambulance til hospitalet.

Hendes puls var 124 og hendes CRP (inflammations-tal), der normalt skal ligge under 10, var 364.

»Først da fandt vi ud af, at situationen var meget alvorlig. De tog en masse prøver og fortalte mig, at jeg havde fået blodforgiftning,« siger Elin Bjerke Halvorsen til TV2 Norge.

Blodforgiftning er en af de typiske dødsårsager på norske sygehuse. Hvert år bliver der ifølge de norske sundhedsmyndigheder registreret 7.000 tilfælde i Norge - hvoraf cirka 4.000 ender med at dø.

Samme nat blev Elin hasteopereret for den byld i maven, som efterhånden havde vokset sig på størrelse med en tennisbold.

I stedet for at planlægge fødselsdag, begyndte jeg at tænke på, om jeg skulle til at planlægge hendes begravelse Rune Halvorsen

Endelig kunne hendes mand ånde lettet op - troede han.

Men da Elin vågnede igen gik hendes tilstand fra alvorlig til kritisk.

Hun gik i chock og flere organer svigtede på skift.

»Jeg fik besked om, at hendes situation var livstruende. Hun havde fødselsdag og fyldte 52 år få dage senere. I stedet for at planlægge fødselsdag, begyndte jeg at tænke på, om jeg skulle til at planlægge hendes begravelse,« siger manden Rune Halvorsen til TV2 Norge.

I løbet af et par dage stabiliserede situationen sig igen, og ægteparret kunne nok en gang puste ud.

Men så begyndte arme og ben at få en blå-sort farve.

Elin turde knap lette på dynen af frygt for at se sine egne kulsorte ben.

Lægerne kæmpede for at kunne bevare hendes ben, men den 11 oktober gik det ikke længere.

Elins højre ben blev amputeret midt på læggen.

Og så kom tårene. Fortvivlsen. Hvordan kan en gynækologisk undersøgelse ende med en ampution?

En gynækolog forklarede hende, at den gynækologiske undersøgelse havde udløst en infektion, som havde givet hende blodforgiftning.

Anden information har hun, da TV2 Norge taler med hende, ikke fået.

Hendes venstre ben er stadig blå-sort, og der er kun 1 pct. chance for, at hun får lov at beholde det.

Hvis Elin mister begge ben, aner hun ikke ikke, hvad hun skal stille op. Det hele er så uvirkeligt, fortæller hun grædende til TV2 Norge.

Afdelingschefen på kræft- og kirurgafdelingen ved Sygehuset i Vestfold HF kan ikke kommentere på den konkrete sag, men forklarer til TV2 Norge, at gynækologiske undersøgelser kan give infektioner, da underlivet ikke er et sterilt miljø.

Han understreger dog samtidig, at infektionerne sjældent bliver så omfattende, at de giver blodforgiftning. Og at det ligefrem ender med en ampution af benet - det kan i princippet ske - men uhyre sjældent. Sygehuset har ikke set det ende så galt før.