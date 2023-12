Kvinden har mandag morgen forklaret sig ved retten i Oslo.

»Jeg var fuld. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige,« lød det fra hende.

Ifølge VG kom hun herefter med tilføjelsen:

»Jeg beklager.«

Den unge kvinde, der er i 20erne, står tiltalt for at have slået sin kæreste ihjel for lidt over et år siden, 28. september 2022.

Hun har erkendt at have givet den lidt ældre kæreste, han var i 30erne, et dødbringende stik med en kniv.

Kort tid efter, at han blev fundet livløs på gaden, blev kvinden dengang anholdt.

I retten mandag blev hun spurgt, om det var normalt, at hun drak så meget, at hun ikke vidste, hun sagde eller gjorde.

»Ja,« lød det korte svar.

Dødsfaldet skete ved et omsorgshjem for personer med psykiske problemer eller misbrugsproblemer.

Kvinden er derfor blevet undersøgt for, om hun overhovedet kan gennemføre en normal retssag og modtage en straf, skriver norsk TV 2.

Vurderingen har lydt, at det kan hun godt, og det var derfor, at hun mandag sad på anklagebænken på den første af tre retsdage.

Manden og kvinden skulle kun have været kærester i omkring tre måneder inden drabet.

Drabsofferet efterlader sig en femårig datter.