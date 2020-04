I efteråret 2019 rejste norske Nerid Hooiness til Asien, fordi hun havde fået en enorm interesse for yoga.

Men det, der skulle have været en drøm, endte som et mareridt i Laos, hvor hun blev fundet dræbt. Det skriver Dagbladet.

30-årige Nerid Hooiness var på turen blevet kærester med Ogu Hiroyuki fra Japan, og han hovedmistænkt for drabet.

Politiet mener, at han har kvalt Nerid Hooiness på det værelse, som de boede på i Laos. Derefter skulle han have kørt liget ud i junglen på en motorcykel.

Politiet i Laos mener, at Nerid Hooiness er blevet dræbt af Ogu Hiroyuki. Foto: HANDOUT Vis mere Politiet i Laos mener, at Nerid Hooiness er blevet dræbt af Ogu Hiroyuki. Foto: HANDOUT

Den 38-årige japaner er efterlyst internationalt gennem Interpol.

Ifølge Dagbladet skulle Ogu Hiroyuki have fortalt hendes familie i Norge, at tog hun sit eget liv.

Det stemmer dog ikke overens med de obduktionsrapporter, der er blevet udarbejdet i både Laos og Norge.

Moren til Nerid Hoiness, Ellen Høiness, siger i et interview med Dagbladet, at hun kunne fornemme, at der var noget galt.

»Jeg blev meget bekymret, for det var ikke den Nerid, jeg kendte. Samtalerne blev færre og færre. Efterhånden dukkede også mærkelige ting op på hendes sider på Facebook og Instagram.«

Den 30-årige yoga-elsker havde ellers i starten af hendes rejse haft en del kontakt med hendes mor. Blandt andet over telefonen.

Ellen Hoeiness fortæller, at hendes datter ønskede at gifte sig med Ogu Hiroyuki, efter de havde kendt hinanden i tre uger.

Hun er gået offentligt med historien om hendes datters tragiske død for at advare unge om at rejse til fremmede kulturer.