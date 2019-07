En 43-årig norsk kvinde har mistet livet efter at være blevet ramt af et lyn i Italien.

Kvinden, der er fra Tromsø i Norge, deltog i løbet Ultra Skyrace i provinsen Sydtyrol i det nordlige Italien, da hun pludselig faldt til jorden efter et lynnedslag.

Ifølge norske VG blev den 43-årige ramt af lynet ved 19-tiden lørdag aften. Kvinden døde senere af sine skader på hospitalet.

»Det er en stor tragedie. Vores tanker går til familien og de pårørende,« siger Kristin Røymo, ordfører i Trømsø Kommune, til det norske medie.

(ARKIV) En norsk kvinde er i weekenden død efter at være blevet ramt af et lynnedslag. Foto: Kristian Juul Pedersen Vis mere (ARKIV) En norsk kvinde er i weekenden død efter at være blevet ramt af et lynnedslag. Foto: Kristian Juul Pedersen

Ifølge politiet er den norske kvindes samlejer italiensk statsborger.

Arrangørerer af løbet siger til VG, at fem personer var vidner til hændelsen, hvoraf to italiernere så det på helt nært hold.

Disse to har til Corriere delle Sera efterføgende forklaret, at de så kvinden blive ramt af lynet, hvorefter hun faldt sammen på jorden.

De fortæller endvidere, at der ikke var nogen dækning i området, og at de derfor måtte løbe rundt i omkring en halv time, før de formåede at ringe efter hjælp.

VG skriver, at de dårlige vejrforhold medførte, at arrangørerne stoppede løbet midlertidigt omkring 30 minutter før ulykken. Da kvinden befandt sig i et område uden dækning, fik hun dog ikke besked om, at løbet var stoppet.

»Vi gav også informationen til dem, som stod på mellemstationerne, så de kunne stoppe løberne, men kvinden befandt sig mellem to stationer,« siger Jakob Oberrauch, som var med til at arrangerere løbet, til det norske medie.

Han understreger, at de gjorde alt, de kunne for at varsle løbsdeltagerne om de farlige vejrforhold.

Ifølge Jakob Oberrauch skal det dog nu undersøges, hvilken mellemstation kvinden passerede sidst for at finde ud af, om hun kunne være blevet advaret.