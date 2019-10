Det norske selskab Cosmetic Group er gået konkurs.

Koncernen har over 1000 ansatte og er i Norge kendt for at stå bag kæderne Vita og Loco.

I konkursbegæringen, som er omtalt i den norske avis Dagbladet, skriver firmaet, at handlen med kosmetik er under ændring, og at svag vækst og faldende lønsomhed er årsagen til konkursen.

'Detailhandelen og kosmetikbranchen er påvirket af ændrede kundebehov og øget konkurrence fra e-handel og lavpriskæder. Hele organisationen har arbejdet intensivt for at vende udviklingen, men nu må vi desværre konstatere, at vi ikke fik det til at lykkes i tide,' siger Kristina Johansson.

Hun trådte til som ny direktør sidste år, og i hendes tid som topchef har koncernen satset mere på både nethandel og lave priser.

Det førte blandt andet til lavpriskæden Loco.

»Det handler om at overleve. I dagens marked er det ikke muligt at fortsætte som før. Vores koncept har været utydeligt. Kunderne har ikke forstået, hvad vi står for,« sagde Johansson i sommer til avisen Dagens Nyheter.

Ledelsen har nu konkluderet, at der ikke længere er forudsætninger for at drive virksomheden videre.