Det norske kongepar besøgte søndag redningsmandskabet i den norske by Ask, hvor et jordskred onsdag fandt sted.

Den norske kong Harald havde svært ved at finde ord, da han skulle beskrive oplevelsen.

»Nu har vi lagt en bevægende dag bag os. Det er helt forfærdeligt og vanskeligt at sætte ord på det, som er sket,« sagde han til pressen ifølge VG.

Dronning Sonja beskrev redningsmandskabet som »dygtige mennesker«.

Det norske kongepar tænder lys for ofrene for jordskredet i Ask, ca 50. km fra Oslo. Foto: LISE ASERUD Vis mere Det norske kongepar tænder lys for ofrene for jordskredet i Ask, ca 50. km fra Oslo. Foto: LISE ASERUD

»Vi blev meget rørt, da vi så alle faklerne, og så alle, som bød os velkommen, da vi kom kørende,« sagde hun:

»Vi har oplevet en stor hjertevarme. Det er rystende fortællinger. Alle er de kede af tabet af naboer, de aldrig kommer til at se igen,« sagde hun videre.

Jordskreddet fandt sted natten til onsdag i byen Ask, der ligger godt 50 kilometer nord for Oslo. I alt seks personer blev fundet døde, mens fire personer fortsat er savnet.

Siden jordskreddet har politi, brandvæsen og andet beredskab arbejdet i døgndrift i et forsøg på at finde de savnede.

Foto: Tor Erik Schrøder Vis mere Foto: Tor Erik Schrøder

Norsk politi betegner stadig aktionen som en redningsaktion, da det ikke har opgivet håbet om at finde de savnede i live.

»Når det er så koldt, er det klart, at vi er bange for, at tiden rinder ud. På den anden side er det fortsat sådan, at vi vurderer, at der kan være luftlommer, og derfor tror vi på at finde overlevende,« sagde den norske indsatsleder Willersrud på et pressemøde søndag eftermiddag.

Aktionen besværliggøres, da grundforholdene i området, ifølge politiet, er ustabile.

Kongen fortæller til det norske medie, at det var vigtigt for parret at besøge ulykkesstedet for at vise, at de føler med dem, og at de ikke er alene.

Redningsfolk kæmper 2. januar for at finde overlevende efter jordskreddet i Ask. Foto: JIL YNGLAND Vis mere Redningsfolk kæmper 2. januar for at finde overlevende efter jordskreddet i Ask. Foto: JIL YNGLAND

»Hele landet er med dem,« siger han.

»Jeg har meget taknemmelig for det arbejde, som redningsmandskabet har udført, og hvordan de har været i gang nat og dag for at redde nogle mennesker ud,« sagde Kong Harald.

Parret blev især berørt af at høre historier fra de mennesker, der kunne fortælle, hvordan de løb ud af husene, mens de faldt sammen bag dem.

»Det er stærke historier,« sagde kongen.

Ud over foreløbigt seks ofre, fire savnede og ti sårede resulterede jordskreddet også i, at ni bygninger med i alt 31 boliger blevet ødelagt, skriver det norske medie VG.