Kongeparret og kronprins Haakon er søndag på besøg i Gjerdrum, hvor fem er fundet døde efter jordskred.

Det norske kongepar og kronprins Haakon har søndag været i Gjerdrum for at besøge pårørende, evakuerede og redningsmandskab efter et stort jordskred, der skete natten til onsdag i den nærliggende by Ask.

Samtidig fortsætter aktionen for at finde fem personer, der fortsat er savnet efter jordskreddet, oplyser norsk politi på en pressebriefing søndag.

Lidt før klokken 11 ankom kongeparret og kronprinsen til Gjerdrum.

Der besøgte de blandt andet et operationscenter, der er oprettet i Gjerdrum Kulturhus.

Her blev de orienteret om redningsaktionen.

Derefter fortsatte kongefamilien videre til Gjerdrum Kirke. Her tændte kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon et lys for ofrene.

I kirken hilste familien i øvrigt på Atle Sommerfeldt, der er biskop i Borg Bispedømme.

Derefter gik turen for kongefamilien videre til to hoteller, hvor pårørende og evakuerede er blevet indkvarteret.

Politi, brandvæsen og øvrigt beredskab har arbejdet i døgndrift siden onsdag for at lede efter de savnede.

Selv om der er gået fire dage siden ulykken, har politiet ikke opgivet håbet om at finde overlevende.

På en pressebriefing søndag klokken 12.30 oplyste en indsatsleder, at der ikke er gjort yderligere fund, siden en person blev fundet død søndag morgen.

Dermed er fem personer altså fortsat savnet.

/ritzau/NTB