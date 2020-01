»Flere af os går ind i det nye år med sorg i hjertet, men håbet tilhører os alle.«

Sådan lød det, da Norges Kong Harald i går holdt nytårstale. En tale, han efterfølgende har høstet mange rosende ord for, fordi kongen talte om et svært emne.

Første juledag mistede kongen sin tidligere svigersøn Ari Behn. Det har påvirket den royale familie meget, og det blev et omdrejningspunkt i talen, der er blevet hyldet for at være både varm og rørende.

»Vi er stærkt prøgede af Ari Behns død denne jul. Det har varmet at opleve folks medfølelse og de tændte lys på Slotspladsen,« sagde Kong Harald.

Ari Behn og prinsesse Martha Louise fotograferet i 2015, inden parret gik fra hinanden. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Ari Behn og prinsesse Martha Louise fotograferet i 2015, inden parret gik fra hinanden. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Den populære norske forfatter Ari Behn var gift med Kong Haralds datter prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen fik de tre døtre, og Ari Behn har altså været en vigtig del af den norske royal familie i årevis.

»Der er trøst i alle de gode minder og fine ord, der er blevet fortalt om faren til tre af vores kære børnebørn,« pointerede kongen i sin tale.

Ari Behn begik selvmord 47 år gammel, og kongen valgte at tale åbent om svigersønnens dødsårsag.

»Af og til er livet ikke til at holde ud. For enkelte bliver det så mørkt, at ingenting hjælper. Ikke engang kærligheden til sine allernærmeste. Nogen ser ingen anden udvej end at forlade livet. De som står tilbage må leve videre. Fattigere - uden den, de elskede.«

Årets julekort fra den norske kongefamilie. Kong Harald, Dronning Sonja, Kronprinsesse Mette-Marit, Prinsesse Ingrid Alexandra, Kronprins Haakon og Prins Sverre Magnus. Foto: LISE ASERUD Vis mere Årets julekort fra den norske kongefamilie. Kong Harald, Dronning Sonja, Kronprinsesse Mette-Marit, Prinsesse Ingrid Alexandra, Kronprins Haakon og Prins Sverre Magnus. Foto: LISE ASERUD

Kongen måde at italesætte sorgen efter dødsfaldet. Både for ham og hans egen familie, men også som et generelt tema i talen, får ros fra flere sider.

Blandt andet fra Tove Gundersen, der er generalsekretær i Rådet for psykisk helse i Norge.

»Når der sker en tragedie, er det vigtigt, at man er åben om det. Her var der trøst, åbenhed, sammenhold og muligheder. Det var en log og varn tale,« siger Tove Gundersen og pointerer, at en tale som kongens er vigtigt for andre familier i lignende situationer og for, hvordan vi som samfund tør sætte ord på vanskelige følelser, og hvordan vi snakker om vores problemer.

Kong Harald talte også om klimaforandringer, og historiker Trond Norén Isaksen, der har skrevet seks bøger om kongehuset, siger til VG, at talen hører til blandt de bedste, kongen har holdt.