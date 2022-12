Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selv dårlige julegaver fortjener et høfligt smil og »tak«. Men det er ikke alle englændere, som har det på samme måde.

Hver jul de seneste 75 år har Norge sendt en meget symbolsk gave i form af et stort juletræ til England som tak for hjælpen under Anden Verdenskrig.

Men nærmest hvert eneste år har gaven fået mange kritiske kommentarer med på vejen på grund af udseendet.

Her følger et udpluk af dette års kritik af det 60 år gamle og 21 meter høje grantræ, som er fældet i Nordmarka i Oslo, som NRK skriver.

»Baseret på fotos af juletræet på Trafalgar Square, da det blev fældet i sidste uge i Norge, og så ankomsten i dag, så er det blevet transporteret som håndbagage med Ryanair.«

»Stakkels træ, det ligner, at det har ventet i tolden i evigheder for at komme inde i Storbritannien.«

When you go out for brunch and get home at 4am#TrafalgarTree pic.twitter.com/pJ1tamnCuM — Jake Johnstone (@hijakejohnstone) November 28, 2022

»Blev det leveret med katapult?«

»Tak Norge for donationen af ​​et halvt træ. Igen.«

Også borgmester i Westminster, Hamza Taouzzale, nævnte i sin tale ved indvielsen, hvordan juletræet hvert år får en hård medfart på de sociale medier.

Der er dog ofte delte holdninger til juletræet.

For selvom det rigtignok ser lidt medtaget ud ved ankomsten, så sætter grenene sig igen, og med pynt og lys får det mange komplimenter.