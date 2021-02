I Norge er en kvinde, som blev hentet hjem fra lejr i Syrien, blevet tiltalt for at kæmpe for Islamiske Stat.

I Norge er en kvinde, som for et år siden blev hentet hjem fra al-Hol lejren i Syrien, blevet tiltalt for terror ved at kæmpe for Islamisk Stat (IS).

Kvinden, som har to børn, blev anholdt, da hun landede i Oslo for et år siden. Sagen har tidligere vakt stor opsigt i Norge.

Kvinden, som har en pakistansk baggrund, er i dag 30 år. Hun har været gift med tre IS-krigere. Hendes børn er i dag fire og seks år. Det ene barn var alvorligt syg, da de blev hentet tilbage til Norge.

Kvinden er nu tiltalt for at være medlem af IS fra juni 2013 til marts 2019. Hun er også anklaget for at kæmpe for al Nusrafronten.

Uenighed om kvindens sag mellem regeringspartierne udløste en regeringskrise i Oslo. Fremskrittspartiet (FrP) var imod, at kvinden og de to børn skulle have lov til at komme til Norge. Det indvandringskritiske parti trak sig fra regeringen som følge af sagen. Kvinden rejste i 2013 til et område i Syrien, som var kontrolleret af IS. Her giftede hun sig med en mand, som har kæmpet for bevægelsen.

Kvinden har tidligere hævdet, at hun ikke rejste til Syrien frivilligt, og at hun i flere år har forsøgt at komme ud af landet.

Kvindens forsvarer, Nils Christian Nordhus, har tidligere beskrevet kvindens situation i Syrien. Han siger, at hun blev holdt som "et gidsel" af IS. Dette har han fastholdt.

Hun var i en tvangssituation, hvor hun reelt ikke havde andre handlingsalternativer end at blive, hvor hun var, har Nordhus sagt til dagbladet VG.

Kvinden og hendes to børn opholdt sig i al-Hol-lejren fra marts 2019 frem til januar sidste år. Hendes søn var syg med cystisk fibrose, der i værste fald kan være dødeligt.

Hun nægtede dengang at sende sin søn til Norge, uden at hun selv kom med.

Udmeldingen fra de norske myndigheder var, at alle norske statsborgere havde ret til at vende hjem til Norge, men at man ikke ville gøre noget aktivt for at hjælpe IS-kvinder hjem. Statsminister Erna Solberg valgte at gøre en undtagelse med forældreløse børn.

