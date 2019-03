Dagen derpå lider Norsk Hydro stadig af det hackerangreb, som tirsdag ramte virksomheden hårdt.

De ubudne gæster i selskabets it-systemer betød, at medarbejderne fik forbud mod at tænde for deres pc'er eller koble på det interne netværk.

Hydro er global leverandør af aluminium, og cyberangrebet rammer virksomheden hårdt.

Produktionen fortsætter dog som normalt, men nu i høj grad med manuel kraft.

»Vi har fundet roden til angrebet, som gør, at vi kan sætte modtræk i gang og arbejde på at løse op for det, der har været problemet. Derudover kan jeg ikke give flere detaljer,« siger kommunikationsdirektør Halvor Molland til det norske erhvervsmedie, E2.

Ifølge E2 er leverancerne til kunderne stabile.

'Der bliver gjort fremskridt, med forventning om at starte enkelte systemer i løbet af onsdag, hvilket vil tillade fortsatte leverancer til kunderne,' skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Det er dog endnu uvist, hvornår virksomheden er tilbage til normal drift.

»Vi gør, hvad vi kan for at levere til vores kunder,« svarer kommunikationsdirektøren.

Norsk Hydro blev tirsdag morgen ramt af et omfattende cyberangreb. På et pressemøde kom det frem, at der var tale om et omfattende ransomware-angreb ved navn Lockergoga.

Halvor Molland siger til E2, at virksomheden får mere og mere viden om, hvad det er, der er sket, efterhånden som de får overblik over situationen.

På spørgsmål om, hvorvidt Hydro var fundet ud af, hvem der står bag angrebet, bliver svaret uldent:

»Vi arbejder først og fremmest på at få kontrol over den effekt, som cyberangrebet har på vores anlæg. Vi mener, vi har fundet hovedårsagen, som vil gøre det lettere at sætte tiltag i værk. Ud over det, går vi ikke i flere detaljer,« siger Halvor Molland.

Norsk Hydro har over 36.000 ansatte i 40 forskellige lande.