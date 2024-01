Efter invasionen af Ukraine er flere af Ruslands nabolande begyndt at frygte, at turen på et tidspunkt kommer til dem.

Et af de lande er Norge, og hvis en russisk invasion pludselig står for døren, er det norske militær langt fra klar.

Hvis militæret skal nå at blive klar, skal man i gang med at investere i det. Nu.

»Der er et vindue nu, der måske holder i et, to, måske tre år, hvor vi skal investere endnu mere i et sikkert forsvar,« siger den norske forsvarschef Eirik Kristoffersen til Dagbladet.

Forsvarschefen understreger, at man ikke kan forudse russernes aggressioner i regionen.

»Vi ved ikke, hvad der sker med Rusland om tre år. Det er vigtigt for os at møde en usikker og uforudsigelig verden med et stærkt nationalt forsvar,« siger Eirik Kristoffersen.

Han fortæller, at tre år ikke er nok. Der mangler tid til at opbygge et solidt forsvar.

Forsvarschefen peger også på Ruslands egne militære udvidelser som grund til bekymring.

Det er nemlig gået langt hurtigere med at opbygge militært udstyr, end nordmændene havde forventet.

Og så fortæller han, at våbenfabrikkerne i landet producerer døgnet rundt.

Ruslands tætte bånd til Iran og Nordkorea er blot endnu en grund til bekymring for Eirik Kristoffersen.

Helt konkret fortæller han, at Norge vil investere betragteligt mere i Luftforsvaret som det norske flyvevåben hedder.