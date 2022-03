I flere dage har den norske kystvagt skygget det russiske krigsskib 'Pyotr Veliky' nær Smutthavet i Norskehavet.

Det oplyste det norske forsvar søndag aften ifølge Dagbladet.

'Pyotr Veliky', som betyder 'Peter den store', er i øjeblikket det største krigsskib i den russiske nordflåde.

Fartøjet har den seneste uge opereret i Norskehavet og er blevet fulgt tæt af det norske kystvagtsfartøj KV Nordkapp.

Det russiske krigsskib overvåges nu af de norske myndigheder. Foto: Forsvaret

Ifølge Forsvaret sejler det russiske krigsskib lovligt i internationalt farvand, og de kalder derfor ikke aktiviteten for 'usædvanlig'.

Men de fortæller dog, at Norge følger og opdaterer fartøjernes position ud for den norske kyst.

»Det er vigtigt at have overblik over den maritime aktivitet,« fortæller Ivar Moen, oberstløjtnant og seniortalsmand for militærøvelsen Cold Response.

Han fortæller desuden, at der udvises en professionel og respektfuld tone og adfærd fra alle parter, hvilket bidrager til forudsigelighed og stabilitet.

Derudover har Rusland gennemført flere øvelser, som Norge følger. Rusland gør det samme ved NATO og Norges øvelser.

Smutthavet er navnet på et 310.000 km² stort internationalt havområde i Norskehavet.